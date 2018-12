Questo il nome scelto dal consiglio direttivo che si è insediato oggi pomeriggio. Scelte anche le altre cariche: nel ruolo di vicepresidente la senologa Francesca Catalano, il radiologo Gianfranco Di Fede invece è il nuovo segretario, mentre la poltrona di tesoriere è andata ad Ezio Campagna, in rappresentanza degli odontotecnici.che spero di onorare al meglio. La priorità sarà quella - aggiunge - di dare serenità a questo ordine. Lavoreremo in squadra"."Sono soddisfatta delle scelte che abbiamo fatto. I ruoli saranno interscambiabili - afferma a LiveSiciliaCatania - in base anche alle tematiche. Ha vinto ancora una volta il lavoro di squadra, lo stesso lavoro che ci ha premiato nel risultato del voto. In questa prima seduta abbiamo affrontato due tematiche importanti, quello di dare all'Ordine una sede dignitosa e poi di istituire un ufficio stampa in modo da poter garantire una giusta comunicazione". La politica? "Con la politica e le istituzioni ci sarà sempre un dialogo sano e valido. Ma non ci sarà alcuna ingerenza", chiosa la moglie del rettore.