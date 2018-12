Siciliana che lo scorso ottobre ha emesso il decreto di scioglimento del civico consesso e di nomina contestuale del Commissario straordinario Carmelo Messina. Due i punti su cui si fonda il ricorso presentato dal legale Carmelo Assennato: le gravi irregolarità rilevate nel documento finanziario dai Revisori dei Conti avrebbero spinto i consiglieri a bocciare la proposta di approvazione del rendiconto 2016 e l'illegittimità della deliberazione adottata dal commissario ad acta poiché il suo incarico risultava cessato da circa otto mesi.Per i giudici amministrativi il parere negativo dei Revisori dei Conti “non comporta il venir meno dell'obbligo di approvazione del rendiconto consuntivo, né rende impossibile tale adempimento”. La legge stabilisce infatti l'obbligo, pena lo scioglimento del consiglio inadempiente, dell'approvazione del bilancio entro i termini previsti. Infine, conclude il Tar, anche se vi fossero dei vizi “nel provvedimento di approvazione del rendiconto di gestione da parte del commissario ad acta”, ci non avrebbe alcun effetto sul provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, “il cui unico presupposto è costituito dall'inadempienza dell'organo collegiale”. Fatto salvo un eventuale ricorso al Cga, quindi, la situazione politica a Mascali sembra destinata a rimanere tale fino alla conclusione del mandato dell'attuale sindaco Luigi Messina.Esprime soddisfazione per la pronuncia del Tar il legale del Comune di Mascali, Lucio Fresta. "Ritengo che i Magistrati Amministrativi abbiano colto l'intima natura del Rendiconto di Gestione depurando la vicenda dalle questioni afferenti lo scontro politico in atto – commenta l'avvocato Fresta - Il rendiconto è un atto fondamentale per un Comune e senza la sua approvazione si entra in una fase amministrativa assai pericolosa per l'Ente il quale per legge viene considerato strutturalmente deficitario. Con questa pronuncia il Tar scongiura quest'ultima nefasta eventualità e rende giustizia al faticoso lavoro degli uffici comunali che hanno compiuto una validissima opera di rendicontazione – conclude - pur nella difficoltà in cui si erano trovati a seguito della ben nota vicenda del doloso ammanco".