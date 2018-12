Anche quest'anno l'Associazione Antiracket Libera Impresa e l'Associazione Nazionale Magistrati di Catania insieme per diffondere tra ragazzi la cultura della legalità. Il primo appuntamento si è svolto al liceo classico Mario Rapisardi di Paternò. Un'ora per discutere di due fenomeni criminali molto radicati in quel pezzo di provincia etnea: usura ed estorsione. Un dibattito che ha visto tra i relatori il sostituto procuratore generale dell'Anm Angelo Busacca che ha evidenziato l'importanza di "allenarsi" alla legalità sin da ragazzi. "La futura classe dirigente siete voi", ha detto il magistrato agli studenti. Oltre al presidente Cunsolo di Libera Impresa, hanno partecipato anche diversi esponenti delle forze dell'ordine: Il capitano Accardo della Compagnia dei carabinieri di Paternò, il commissario Caruso della Direzione Investigativa Antimafia, Lisi della sezione Antiracket della Squadra Mobile di Catania e il maresciallo Natale De Santo della Guardia di Finanza. Al termine degli interventi dei relatori gli studenti hanno risposto in modo molto attivo. E hanno formulato molti quesiti. Le curiosità maggiori si sono concentrate sulle modalità di intervento nei casi di estorsione, sui fenomeni criminali dell'usura e del riciclaggio di denaro.