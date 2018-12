Un defibrillatore in ogni scuola, per la vita di tutti

Da Marcello Tringali, presidente del consiglio d'istituto del liceo Principe Umberto (dov'è avvenuto il fatto), è sorta infatti un'idea che, se applicata, potrà contribuire alla sicurezza di tanti altri ragazzi.scuole, credo sarebbe bello che i ‘contributi volontari’ versati annualmente dalle famiglie degli alunni fossero destinati all'acquisto di un defibrillatore semiautomatico, ed alla formazione di personale idoneo ad utilizzarlo. Molte sono le strutture pubbliche che non ne sono dotate, e non esiste ancora un obbligo legale in tal senso, ma credo che dobbiamo attivarci partendo dalle scuole ”, espone Tringali a LiveSicilia. Nessun dispositivo, ovviamente, può essere una soluzione assoluta: nel caso della morte di Raffaele Barresi, ci viene detto, l'intervento tempestivo di operatori addestrati all'uso del defibrillatore non hanno potuto scongiurare l'esito nefasto.“A volte alcuni dirigenti scolastici hanno indotto le famiglie a credere che fosse una spesa obbligatoria, mentre in più di una circolare il Miur ne ha ribadito la natura di donazione”, precisa Tringali. Il decreto Bersani n.40 del 2007 prevede l'impiego di tale cifra per l'ampliamento dell'offerta formativa o per innovazioni tecnologiche. “Una spesa collettiva relativamente ridotta, a favore dei figli, renderebbe felici i familiari”, nota Tringali, riflettendo sulla necessità di investire nella cultura della sicurezza. Qui si tratterebbe di un migliaio di euro. Anche altre fonti di finanziamento, prosegue il presidente del consiglio d'istituto, potrebbero essere impiegate allo scopo: dai contributi regionali ad altre forme di donazione da privati, provenienti ad esempio dalla concessione di locali o dalla presenza dei distributori automatici.“Conosco l'ambiente scolastico da privato cittadino e da padre, e credo che in questo caso si tratti di far fronte immediato dinanzi ai danni che, negli anni, hanno colpito il sistema scolastico: non ultime alcune riforme. Ma un danno alla scuola è un danno alla società ”. Da qui l'appello, rivolto alla stampa come veicolo di diffusione e indirizzato in prima battuta ai presidenti dei consigli d'istituto: perché la proposta possa essere discussa con gli organi direttivi e messa in atto.