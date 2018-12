Truffe: 'Romance scam', false promesse incontri su 'social'

con persone in evidente stato di debolezza psicologica che erano attirate in chat d'incontri e di promesse di avventure sentimentali, in cambio di denaro, chiesto a vario titolo. Il fenomeno, noto come 'romance scam', e' venuto alla luce grazie alle indagini dei poliziotti che hanno scoperto che alcune persone avevano gia' trasferito ingenti somme di denaro in conti all'estero. La polizia e' riuscita a bloccare un bonifico in partenza per l'Africa. Alcune delle vittime hanno presentato denuncia, gli autori della truffa sono sconosciuti. (ANSA).