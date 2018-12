“Sicilia e Turismo: Azioni concrete per il futuro”

“

che per la prima volta ha riunito imprese, professionisti operanti nell'ambito del sistema turistico e delle istituzioni.

, ha messo in luce alcune problematiche legate al mancato sviluppo turistico del territorio- come le infrastrutture- e ha posto le basi per costruire, in sinergia con tutti gli operatori del settore, una nuova offerta turistica per il 2019.puntando sulla destagionalizzazione per evitare di cadere nel “circolo vizioso” delle stagioni brevi, promuovere il territorio oltre i confini della Sicilia e mettere in moto la macchina organizzativa per soddisfare le aspettative dei visitatori.da avviare nella nuova stagione già pianificata dalla Regione.- afferma l'assessore regionale al Turismo- per la prima volta ci siamo dotati di un piano triennale strategico, abbiamo redatto l'elenco dei grandi eventi e li abbiamo appena presentati alla sala stampa estera di Roma e di Milano. Molti progetti si svilupperanno anche per il turismo religioso e dei i borghi, ripartiremo poi con nuovi bandi legati all'attività teatrale e ai grandi eventi”.lo ricopre anche la città di Catania con il suo inestimabile patrimonio monumentale e paesaggistico.un processo molto più qualificante rispetto al passato - afferma il sindaco- è stata già avviata una campagna promozionale capillare della destinazione Catania, città piena di attrattive importanti, come il museo storico dello Sbarco in Sicilia che rappresenta una delle più ricche ed estese esposizioni tematiche in Europa sulla Seconda Guerra mondiale. Questo incontro-conclude il sindaco- dimostra ancora una volta la grande sensibilità del mondo imprenditoriale che vuole far rinascere Catania”.al mondo imprenditoriale e agli enti territoriali arrivano dal presidente di Federalberghi Sicilia“Bisogna mettersi tutti d'accordo e agire su un binario parallelo per la promozione del territorio, è necessario inoltre avere delle regole certe per il censimento dei turisti. Politica ed impresa devono dialogare costantemente”.una nuova fase di dialogo e crescita per lo sviluppo dell'Isola con un'assunzione di responsabilità da parte di tutti i protagonisti e uno sguardo anche al passato per capire cosa non ha funzionato.“Bisogna programmare, ma anche riflettere sugli errori del passato, è necessario capire perché alcune città come Catania hanno delle carenze in termini di congestione del traffico e di igiene. E' necessario creare un legame con il visitatore affinché ritorni nella nostra terra” - ha sottolineatopresidente dell'associazione Guide Turistiche Catania.e a prendere la parola è: “Ho deciso di dare il mio contribuito come imprenditore per fare crescere la nostra Sicilia, bisogna fare squadra e per questo oggi abbraccio con entusiasmo questo progetto”. A dare un contributo anche l'imprenditore, Flowmove management per il Turismo.di stilare un documento da consegnare all'assessore regionale al Turismo Alessandro Pappalardo dove saranno indicate idee, strategie competitive e proposte su interventi operativi, per migliorare l'offerta turistica territoriale. Una proposta accolta positivamente dall'assessore che ha già programmando un nuovo incontro in primavera.