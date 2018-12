Non più dunque a Battiati accanto a un altro grande del teatro, Turi Ferro. Nessuna disputa tra i due Comuni o tra i sindaci Salvo Pogliese e Marco Rubino. Semmai il rispetto per una decisione che più umana di così non si può. A trionfare sono il desiderio dell’attore catanese scomparso lo scorso ottobre e la volontà della famiglia di dar seguito alle disposizioni rinvenute nei giorni successivi al funerale. Attualmente la salma è in un loculo del cimitero della cittadina ai piedi del Vulcano in attesa della sistemazione definitiva. Intanto i marmisti stanno lavorando al progetto del monumento funebre; mentre il sindaco di Catania ha già firmato tutte le autorizzazioni necessarie.