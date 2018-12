Fatto sta che il sequestro di una pistola e di qualche grammo di marijuana da parte della Guardia di Finanza di Catania a casa del figlio di Arnaldo Santoro non può certo essere sottovalutato. E merita accertamenti doverosi e approfonditi. Perché i collegamenti, anche mafiosi, con la famiglia catanese di Cosa nostra non sono di poco conto.. Siamo nella parte centrale di via Vittorio Emanuele: qui c'è il confine nord con San Cristoforo. Questa è la zona di potere mafioso di un boss di indubbio carisma criminale,cognato di Enzo Santapaola (il figlio di Salvatore, deceduto). Zuccaro e Santapaola sono in carcere. Sono coimputati per l'omicidio di Gino Ilardo, ucciso nel 1996. Il processo è in appello. Già in primo grado entrambi si sono beccati una condanna all'ergastolo.Allo scorcio aperto qualche giorno fa dalla Guardia di Finanza con il bilitz a casa di Arnaldo Santoro. Prima però bisogna completare i passaggi temporali. Perché quando Maurizio Zuccaro torna in carcere la leadership della squadra finisce nelle mani del suo nipote "acquisito" Lorenzo Saitta, conosciuto meglio come Salvuccio U Scheletru. Un personaggio di livello anche questo nella mappa della famiglia catanese di Cosa nostra. Il suo nome è finito anche in alcuni processi che hanno ripercorso la scia di sangue della guerra intestina tra Ercolano e Santapaola scoppiata nel 2004.A seguire la sua eredità mafiosa a capo della squadra di San Cocimo sarebbe stato il cugino, papà del 21enne finito nel mirino della tributaria etnea.La squadra di San Cocimo avrebbe stretto affari all'epoca con Andrea Nizza per lo smercio di droga a San Giorgio. Arnaldo Santoro riuscì a sfuggire al blitz. Ma la sua latitanza in una villetta siracusana durò solo due mesi. Accerchiato, fu catturato e arrestato. Ora è suo figlio ad attirare l'attenzione degli inquirenti.