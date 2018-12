CATANIA – I “Progressisti Dem” lanciano un documento “che sancisce l'adesione alla piattaforma politica di Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria nazionale del PD”. A presentarlo è Gaetano Palumbo, segretario del circolo universitario del PD etneo, che chiarisce le ragioni dell'adesione: “È stata per noi una scelta naturale considerata la sincronia con le nostre posizioni: da sempre lavoriamo per un PD presente nei territori, che sappia interloquire con la società e che costruisce le sue proposte accantonando le smanie leaderistiche. E' tempo di riconnettere la costruzione della proposta politiche alle istanze della società”.IL DOCUMENTO - “Il quadro politico italiano ed europeo ci impone un serio momento di riflessione su cosa il Partito Democratico sia stato e su quello che vorrà essere nel sempre più prossimo futuro. L’affermarsi dei partiti che formano l’attuale governo ci spinge a riaffermare la volontà di una rigenerazione del Partito Democratico, un Partito che negli ultimi anni ha sempre più assunto la connotazione di un partito liquido, se non quella di mero contenitore elettorale. I recenti sviluppi politici hanno dimostrato come tale impostazione mal si concili con l’esigenza di una forza di opposizione che deve ritrovare una connessione con il suo tradizionale elettorato di riferimento e non solo. Il Partito Democratico deve tornare ad essere una forza di chiara ispirazione progressista e socialdemocratica, ma soprattutto deve tornare ad essere una forza politica strutturata, in cui l’appartenenza politica non sia una mera adesione formale ma l’adesione ad una comunità di cittadine e cittadini che vedono nel PD un luogo di elaborazione e discussione di proposte politiche, un luogo di confronto ed elaborazione.Riteniamo che il Partito Democratico debba tornare ad essere motore trainante all’interno della famiglia socialista e progressista europea: l'esperienza portoghese, spagnola e americana ci dimostrano come il populismo di governo possa essere combattuto con vere proposte di sinistra.Per fare ciò il Partito Democratico deve tornare tra la gente. Deve tornare nelle periferie in cui alberga il disagio, dove per fin troppo tempo è stato assente, ponendo in essere vere politiche di lotta alle diseguaglianze sociali. Deve elaborare una proposta chiara in materia di lavoro, di ambiente, di diritti, di welfare. Deve, insomma, generare una nuova prospettiva politica ed una nuova visione sociale a cui ambire.Il PD si avvicina al Congresso ma in gioco non c’è solo la Segreteria Nazionale di un partito.La storia ci affida il compito di difendere la Democrazia dalla “frattura” con la rappresentanza, sempre più minata e sminuita dai partiti di governo, Lega e Movimento5Stelle.La Piazza Grande di Nicola Zingaretti rappresenta per noi l’idea che tutto ciò è possibile.Nicola Zingaretti interpreta la nostra esigenza di cambiamento, un cambiamento che affonda le sue radici nell’esigenza di un Partito Democratico che non necessita semplicemente di una guida, di uno solo al comando, ma di una comunità militante che abbia voglia di spendersi e impegnarsi per fermare l’avanzata delle destra nazionaliste e populiste europee.Un PD che non si basi più sulla cultura dell’Io, o dell’ego, ma sulla ricchezza del Noi”.TUTTI I FIRMATARI1. Gaetano Palumbo2. Bruno Guzzardi3. Damiano Pagano4. Valentina D'Antone5. Giovanna Scalia6. Bruno Medeot7. Angelo Mammana8. Ruggero Pardo9. Alfio Bonaventura10. Stefania Caggeggi11. Domenico D'Antone12. Sebastiano Tamburello13. Ernesto Ramistella14. Orazio Palumbo15. Bruno Viaggio16. Gianfranco Rodano17. Sergio Campisi18. Alessandra De Felice19. Andrea Di Mauro20. Giorgia Guardo21. Angelo Luca22. Francesco Giunta23. Martina D'Assoro24. Gabriella Pizzolo25. Paolo D'Assoro26. Aurora Caggeggi27. Margherita Briulotta28. Giuseppe Fisichella29. Giuseppe Rizzo30. Carmelo Strazzeri31. Sigismondo Centauro32. Gaetano Scuderi33. Fabrizio D'Aprile34. Maurizio Di Marco35. Antonello Bruno36. Salvatore Sciacca37. Francesca Mangano38. Gaetano Coco39. Andrea Miccichè40. Lidia La Torre41. Rosalba Pisana42. Giuseppe Mondera43. Demetrio Monaco44. Giovanni Di Paola45. Vincenzo Monaco46. Lucio Di Mauro47. Lina Miccichè Palmieri48. Silvana Ciraldo49. Mauro Mangano50. Fortunato Caggeggi51. Agatino Andò52. Rosalba Nocera53. Antonio Petronaci54. Concetto Ferrarotto55. Roberta Petronaci56. Gianluca Anzalone57. Aurelio Carusotto58. Giorgio Di Marco59. Silvia Orlando60. Marica Giabarresi61. Giovanni Restuccia62. Martina Orlando63. Tiziana Arena64. Michele Di Figlia65. Valentina Calì66. Sarah Pernicone67. Roberta Nicoletti68. Sara Pellegrino69. Aurora Iafrati70. Nayda Puliatti71. Jonny Mangano72. Giordano Galati73. Ivano Rapisarda74. Gabriella Mangano75. Giovanni Parisi76. Maria Carmela Longo77. Massimo Finocchiaro78. Salvatore Finocchiaro79. Barbara Paternò80. Francesca Buemi81. Angela Garraffo82. Maria Palazzolo83. Maria Rosa Sarpetro84. Daniela Rutella85. Silvia Petralia86. Carmelo Palazzolo87. Giusi Bonaventura88. Carmela Di Mattea89. Giuseppe Ferrara90. Pietro Palazzolo91. Domenica Bonaventura92. Giuseppe Santangelo93. Castelbonese Fonti94. Vincenzo Travagliante95. Nerina Palazzolo96. Alfio Marchese97. Rosa Corallo98. Consolata Gimillaro99. Giuseppe Calcaterra100. Maria Salpietro101. Santina Reitano102. Giandomenico Ferrara103. Carmelo Sinatra104. Vincenzo Di Perna105. Giuseppina Leonardi106. Antonino Aramini107. Maria Provenzano108. Mirco Fonti109. Domenico Ciccia110. Giuseppe Costa111. Vito Costa