la serata dedicata alla raccolta fondi per i bimbi del reparto di oncoematologia pediatrica del policlinico di Catania, organizzata da Lovemetrendly, all’anagrafe Tatiana Incadone, imprenditrice catanese esperta di moda che, nonostante la giovane età ha già conquistato un importante spazio nel settore, spaziando dalla creatività alla scrittura, e lavorando tra Catania e Milano. Una donna che, alla passione per il proprio lavoro, coniuga l’attenzione per gli altri. Da qui la decisione di organizzare una serata benefica, i cui proventi saranno interamente donati.in programma, tra cui la sfilata di Bedda, abiti completamente fatti a mano. E poi ancora live show, estrazione di premi omaggiati dagli sponsor, dj set. Una serata speciale per aiutare i piccoli del reparto di oncoematologia pediatrica del policlinico di Catania. Tra gli ospiti, interverrà il primario del reparto, la prof.ssa Giovanna Russo e il presidente dell’associazione Onlus LAD, la dott.ssa Cinzia Favara.Al termine, live music Archinué - dj set Mario Man. Sarà presente, oltre ai rappresentanti delle aziende sanitarie della città, anche l’assessore alla Sanità, Ruggero Razza, che interverrà sul palco.Gli inviti potranno essere richiesti in direct alla pagina Instagram di Tatiana @lovemetrendly