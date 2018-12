CATANIA - "Eleganza, benessere e salute della donna". Tutto in un unico evento. Le due imprenditrici Eleonora Musumeci, per Kadiè Italia, e Agata Mannino, per "Filo e pietra", hanno deciso di scommettere sull'organizzazione di una giornata speciale in vista anche delle festività natalizie interamente dedicata al mondo raffinato delle donne.L'appuntamento è domani, domenica 16 dicembre, allo Sheraton di Catania (galleria four point). Come ospiti la venere dell'Etna Angelo Pinto e il critico, professor Aldo Palmieri. Le coreografie saranno invece curate da Antonio Russo.