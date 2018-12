Una di quelle vicende delle quali non si è in grado di raccontare con perizia certa cosa sia accaduto. Salvatore Verdura viene ritrovato cadavere la mattina del 13 gennaio 2011 all’interno di una Citroen “Saxo” lungo la Strada Statale 106 a Crotone: Verdura è in forza al Decimo Reparto mobile di Catania ma, in quei giorni, è in servizio presso la Questura calabrese per prestare servizio al Centro di accoglienza di Sant’Anna. Un decesso che sarebbe avvenuto attorno alle 8 del mattino, ovvero, mezz’ora dopo che il 50enne Ispettore era uscito dall’alloggio Le Castella. “Un malore”, si è sempre detto. Che lo vide accasciarsi al volante con l’auto che finì la sua marcia in uno sterrato di campagna. Ma quella di un malore fatale, è stata - sin dal primo istante - una versione che non ha mai convinto la famiglia. La moglie ed i figli hanno sempre sostenuto che in tutta questa vicenda i contorni sono tutt’altro che chiari. E, tutto questo, non per mettersi a tutti i costi della ricerca di tesi che porti al complotto o alla congiura: bensì, perchè alcuni rilievi portano a tutt’altra strada. Da tutt’altra parte. “La sera precedente alla sua morte - spiega il figlio Gaetano - mi trovavo alla Guardia medica perchè non stavo bene. Ero al telefono con mio padre e dopo avermi chiesto come stessi mi dice che non poteva più parlare “perchè qui c’è un casino, ti richiamo quando ho finito”. Era in servizio ed in sottofondo avevo sentito urla ed avevo avvertito che si trovasse in un momento concitato. Da quel momento non l’ho più sentito. Secondo il referto del medico del 118 la morte di mio padre avvenne alle 7.55 del mattino: ma già alle ore 8 alcuni colleghi erano venuto a cercare la nostra famiglia per comunicarci che mio padre non c’era più. Una incongruenza nei tempi che fa, quantomeno riflettere”.“Immagino a qualcosa che sia maturato all’interno del Centro d’accoglienza di Sant’Anna ed è per questo motivo che è stato fatto fuori. E’ stato ammazzato. In questi anni ci siamo scontrati con tanta reticenza: non abbiamo certamente trovato collaborazione. Sul corpo di mio padre non stata eseguita nemmeno l’autopsia e l’unico testimone oculare di quella mattina è un pregiudicato nemmeno attendibile”.alla quale non si è incredibilmente data importanza ma che la perizia di parte ritiene essere inspiegabile e incompatibile con la dinamica dell’incidente della mattina del 13 gennaio 2011.“Mio padre era un uomo di giustizia - conclude Gaetano -: la stessa che chiediamo da anni allo Stato italiano. Noi non ci arrenderemo. Vogliamo la verità”.