“Sono io Cappello”, avrebbe detto appena fuori dal carcere, dentro e fuori la cosca. Così racconta Giuseppe Raffa, collaboratore di giustizia siracusano che aveva stretto affari con la cosca catanese. Anche perché il potere mafioso, per diritto di sangue (e nella mafia conta, ndr), lo avrebbe proprio ‘u ciuraru’. Turi Cappello e Lombardo sono cugini di primo grado. Insomma il 'nome' di Turi Cappello lo avrebbe portato lui a Catania, visto che il capomafia da anni è al 41bis. Detenzione che da quello che emerge dagli atti dell’inchiesta Penelope non avrebbe di certo interrotto il flusso di comunicazioni tra il carcere e Catania, anche grazie a Maria Campagna, storica partner di Cappello.Una condanna che mette il punto su un fatto: il ruolo egemone all’interno della cosca Lombardo se lo riprende appena esce dal carcere. Nell’ordinanza di custodia cautelare il Gip scrive, citando le parole del collaboratore di giustizia Raffa, che ‘u ciuraru “appena uscito dal carcere aveva ripreso la leadership del clan esautorando il ruolo di Salvo Salvatore Massimiliano e screditandolo”. Appena gli mostrano la foto di "Salvuccio" Lombardo, il pentito siracusano non ha dubbi: “è quello che aveva ripreso le fila del clan Cappello all'atto della sua scarcerazione”.Mai la sua voce diretta. D’altronde i mafiosi di razza è veramente raro che si facciano pizzicare. Stanno attenti, sono furbi, si muovono mimetizzandosi. Così avrebbe fatto Lombardo. Ma quando gli affiliati parlano, “Salvuccio” c’è sempre."C'è un bordello, ora c'è un bordello, perchè Salvuccio vuole "cuntu" (in gergo "vuole essere ascoltato") e c'è Massimo "u Carruzzeri (SALVO Massimiliano) che dopo che l'avevano messo come responsabile, ora... lui deve essere portavoce, cose non ne deve fare più di testa sua... discussioni...! Lo stai capendo…?”. Palese è il significato delle parole del boss.E poi 'u ciuraru è presente ad ogni riunione operativa, nonostante la sorveglianza speciale. Giuseppe Guglielmino e Giovanni Bruno, poco prima di natale 2013, hanno timore di essere arrestati. Il lungo esercito di pentiti fa paura. E allora c’è da parlare con i capi. “Mi vedo di nuovo con Salvuccio e Giovanni”, mormora Bruno. Poi quando ci sono da risolvere i problemi con i calabresi, l’imprenditore Guglielmino si confronta ancora con i boss dei Cappello. E ancora una volta c’è il “ciuraru”. “Ci sono passato e ho visto a Massimo… ... sono stato dal Milanese ... da Salvuccio... “. Lombardo però fa un passo falso. Alla fine di ottobre 2013 le telecamere lo immortalano mentre incontra due uomini del clan: Santo Strano (facci i palemmu) e Carmelo Licandro.Quando il collaboratore prende carta e matita per disegnare la piramide del clan, pubblicata in esclusiva sulle pagine di LiveSicilia, non ha dubbi e mette “il fioraio” al vertice.“da tutti ritenuto irraggiungibile per la sua importanza”, spiega Di Mauro.