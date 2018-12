I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato una pistola semiautomatica “Beretta mod. 950 B” con matricola abrasa unitamente a 15 cartucce, una paletta in alluminio riportante al centro l’effige della Repubblica Italiana simile a quelle in dotazione alle Forze di Polizia e un involucro con grammi 36 di marijuana.In particolare, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, con l’ausilio di un’unità cinofila e personale Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Gruppo di Catania, hanno effettuato una perquisizione presso l’appartamento occupato da S.F. (cl.1997) – figlio di Arnaldo Santoro, un noto esponente del clan Santapaola Ercolano attualmente detenuto - ove le Fiamme Gialle avevano rilevato dei movimenti sospetti.Santoro, arrestato dopo una latitanza all'interno di una villa a Siracusa, è ritenuto essere elemento di spicco della squadra di “San Cocimo” dell’organizzazione mafiosa Santapaola - Ercolano.detenzione abusiva di armi e munizioni, possesso di segni distintivi contraffatti e illecita detenzione di sostanze stupefacenti.Informata la Procura della Repubblica di Catania, il soggetto di origini catanesi è stato associato al carcere di Piazza Lanza. Il provvedimento, in data 11 u.s., è stato convalidato dal G.I.P. il quale ha disposto la restrizione di S.F. ai domiciliari.