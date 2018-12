Per questa ragione sono finite in manette due sorelle, Agata e Valentina Guffrida, rispettivamente di 44 e 32 anni. I carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale etneo per rapina aggravata in concorso. Ora sono state rinchiuse nel carcere di Piazza Lanza. Alle due sorelle gli investigatori sono arrivati dopo una rapina ad un negozio di ottica compiuto quattro giorni dopo in un ottico del quartiere Picanello, dove le due sorelle avrebbero rapinato merce per un valore di oltre 2.000 euro. Gli investigatori son sono avvalsi delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza attive nell'esercizio commerciale. Successivamente le due sorelle sono state riconosciute dall'anziana vittima della rapina di Acireale. (ANSA).