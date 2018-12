e progressista del partito fondato da Walter Veltroni di cui ormai, quanto meno in Sicilia, si fa fatica a riconoscere i contorni. Tanto è stato stravolto, cambiato, occupato negli anni. E a poche ore dall’elezione - contestata ca va sans dire - dai democratici della prima ora. “È successo quello che Faraone diceva di non volere - dice Piccione. Alla fine è segretario di se stesso, senza il voto degli iscritti, senza possibilità di dibattere. Un fatto grave - aggiunge: non un problema regolamentare, ma di rispetto. Faraone è un segretario legittimato da nulla”. Anche se l'ex candidata segretario non si sbottona sull'eventuale via giudiziaria da prendere. "Vedremo".non essere ricucito. Certo, occorre aspettare il Congresso nazionale, e vedere chi la spunterà: solo a quel punto potrebbero cambiare anche gli equilibri siciliani. Intanto, però, è di nuovo guerra tra i democratici siciliani. Lo dice senza fronzoli il segretario provinciale Enzo Napoli: “Nel momento in cui nel Paese dilaga il populismo e il razzismo - dice - ci si aspettava dal Partito democratico una presa di posizione unitaria. E invece - prosegue - in Sicilia non c'è stata data la possibilità di fare un congresso che eleggesse un nuovo grippo dirigente. Si sarebbe dovuta individuare la platea degli elettori, definire regole certe e poi selezionare un candidato - incalza. Invece, abbiamo assistito a un sovvertimento dell’ordine: la commissione regionale per il congresso ha modificato le regole in corsa facendo nascere in noi il sospetto che si volesse favorire qualcuno”.regionale. Adesso, con il passo indietro della Piccione e la scelta dell’unico candidato rimasto, Davide Faraone renziano di ferro, anche le primarie sono saltate. “Il segretario regionale è stato scelto da una direzione che ha visto solo 13 partecipanti - tuona Napoli - e che, nonostante i numeri, ha approvato regolarmente la mozione”. La maggioranza renziana ha creato forzature ha fatto bene Teresa Piccione a ritenere che non ci fossero condizioni di democrazia. Noi siamo preoccupati, il partito reagirà”.caratterizzato da strappi e personalismi; una formazione litigiosa, divisa e ricca di contraddizioni. Ciò che i Dem vorrebbero eliminare, riconsegnando il Pd alla sua storia. “Un partito che parli di lavoro e di lavoratori - evidenzia Concetta Raia - che ritorni a parlare degli argomenti fondanti della sinistra”. Ma che soprattutto non stringa alleanze e accordi con la parte avversa. “All’inizio dell'anno prossimo sapremo cosa sarà questo partito - afferma l’ex deputata regionale - perché non sfuggono a nessuno le dichiarazioni e le convergenze che ci sono tra qualcuno del Pd e pezzi di centrodestra. Ci sono tanti soggetti politici che non hanno più casa e che pensano di trovarne una”.stata quella di un partito comunità - sottolinea Napoli - e non contenitore. A questo servono i congressi, che gran parte di noi voleva rilanciare. Possiamo accogliere chiunque purché riconosca il nostro percorso. La guerra è dichiarata: sarà combattuta a colpi di assemblee - domenica le prime di tante altre - fino al Congresso Nazionale. Dal quale potrebbe uscire un partito rinsaldato o la scissione diventare “esecutiva”. Non adesso però.