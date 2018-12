Dietro ci sono tanti fiori bianchi, accanto c'è la bara della madre, poi quella dell'altro fratellino, tutt'intorno l'intera cittadina che si stringe ai famigliari di Cinzia Palumbo, trucidata insieme ai suoi bimbi nella stanza da letto, a colpi di pistola, dal marito pochi giorni fa.Lui, Giuseppe Fallica, promotore finanziario, poco dopo la strage si è suicidato, il suo feretro è entrato in una chiesa diversa da quella della sua famiglia, riunita nella cattedrale di Santa Barbara, dove il sindaco Nino Naso, dopo aver proclamato il lutto cittadino, ha esortato Paternò “a restare unita e vicina ai parenti di Cinzia, Gabriele e Daniele".“Il grido di Gesù – dice il sacerdote - sulla Croce è affiorato sulle nostre labbra quando abbiamo appreso questa tragedia, la domanda esprime il dolore di tutti, è una ferita per tutti, Gesù ha espresso lo stesso grido sulla Croce, come alla domanda sul perché del male e della sofferenza non possiamo dare tante risposte, il figlio di Dio ha condiviso questo dolore, questa sofferenza. In quella sofferenza Gesù ha vinto ed è risorto”.In pochi riescono a trattenere la commozione, soprattutto quando le bare banche escono dalla Cattedrale insieme al feretro della mamma.. Volano centinaia di palloncini, si leva un lungo applauso, rotto dal pianto. L'ultimo saluto a Cinzia, Daniele e Gabriele.