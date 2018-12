Il lavoro è stato realizzato dal 5 al 9 agosto 2018, sullo sfondo una intensa e calda estate catanese, protagonisti gli Ensemble Mariposa, attori e tangueros: un lavoro geniale, divertente e per alcuni versi audace, in perfetta linea con le corde di questo specialissimo gruppo di artisti. La regia del video è di Vladimir Di Prima, noto al pubblico per i vari riconoscimenti nazionali e internazionali in ambito cinematografico, superlativo anche in questa occasione.l’elegante partecipazione dell’argentina Mercadè, si dedica al tango cercando sempre nuovi modi per farne rivivere i brani, senza trascurarne mai la tradizione; le altre rispettive e prestigiose collaborazioni di ciascun musicista favoriscono la versatilità e le continue e fruttuose contaminazioni divenute caratteristiche e valore aggiunto del gruppo.una anteprima esclusiva sarà concessa ai tangueros che parteciperanno alla serata targata Caminito Tango il 25 dicembre all’Empire, a Catania. E’ Denis Marino (chitarra, direzione artistica e arrangiamenti) a spiegare idea e genesi della clip: << È un modo veloce e diretto per far arrivare la nostra musica a tanta gente. Abbiamo deciso di mettere in evidenza tramite le immagini l'aspetto ironico e divertente del tango argentino, scegliendo di realizzare questo video su uno dei brani più briosi contenuti all'interno del nostro ultimo disco [Corrientes y Aguero 568], Milonga de Mis Amores. Partendo dalla "freschezza" e dal "dinamismo" caratteristici del ritmo di milonga, nel video interagiscono una serie di personaggi, divertenti quanto surreali, districandosi in vari contesti, accomunati sempre dalla stessa identica voglia: abbracciarsi e ballare>>.(violino e direzione artistica) – suonare divertendoci e facendo divertire gli altri. Ogni qual volta la gente ci ascolta e balla abbiamo raggiunto il nostro scopo. Dare emozioni è la nostra essenza>>. Ogni componente del gruppo ha una sua storia musicale ed un curriculum vitae (in allegato) che spazia dalla musica classica a quella jazz, contemporanea e pop. Talenti di grande impatto sul palco: belli, giovani e, soprattutto, bravissimi e versatili. Il gruppo tutto catanese si arricchisce della portabandiera argentina e si riunisce per suonare dando vita ad una delle caratteristiche del tango: l’unione.“Corrientes y Aguero 568”. Nel disco hanno suonato: Emilia Belfiore (violino e direzione artistica), Giulia Giuffrida (violino), Denis Marino (chitarra, direzione artistica e arrangiamenti), Seby Burgio (pianoforte), Kim Baiunco (contrabbasso), Marisa Mercadé [Arg] (bandoneon). Attualmente la formazione ha iniziato a lavorare al secondo lavoro discografico.(con la cantantessa Carmen Consoli, Gabriella Grasso, Luca Madonia, Mannarino, solo per citarne alcune) impressiona il dinamismo e la versatilità che porta i componenti del gruppo a suonare con entusiasmo dal palco alla milonga, ed è sempre Denis a spiegare: << La soddisfazione più grande è vedere la gente ballare sulla nostra musica: le nostre note diventano "un motore di emozioni" che spinge due tangueros, un uomo e una donna, ad abbracciarsi e a diventare almeno per 12 minuti [la durata di una tanda] un'unica entità>>.sempre nuovi, in giro per il mondo, anche fuori dai contesti "tangueri" in senso stretto. Il tango argentino da anni ormai è stato pienamente sdoganato dalla sua originaria collocazione di genere musicale destinato unicamente al ballo: adesso è sempre più presente all'interno di rassegne di musica classica, di musica jazz, di world music, in TV e al Cinema>>, conclude Denis.Denis < >. << Non va dimenticato – puntualizza Emilia Belfiore – che siamo tutti concertisti e solisti di fama internazionale >>.