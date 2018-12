La vittima, ritenuta dagli inquirenti vicina al clan Laudani, era stata raggiunta da un proiettile alla gamba, il 6 luglio del 2014 a Mascali. Un agguato che aveva scatenato, poche ore dopo, la ritorsione nei confronti di Luigi Falzone, considerato uno degli autori della sparatoria. I giudici hanno accolto la richiesta di assoluzione con formula piena avanzata dal difensore di fiducia Ernesto Pino.Nonostante ciò la Procura ha ritenuto di dover andare avanti con la richiesta di rinvio a giudizio. Adesso finalmente il tribunale, che ha esaminato le prove in maniera scrupolosa, ha riconosciuto – conclude Pino - l'estraneità del mio assistito, arrivando alla sua assoluzione, così come richiesto da questo difensore”.Ha chiesto una condanna a 12 anni di reclusione, al termine della requisitoria, il pubblico ministero Fabio Salvatore Platania per Giuseppe Castorina. Dopo una breve ricostruzione dei fatti, l'accusa cita alcune delle intercettazioni, definite parte fondamentale del processo. In particolar modo quelle captate all’interno della stanza in cui è ricoverato Sebastiano Flori, vittima del primo agguato. Quest’ultimo commenta con il padre l’accaduto indicando, secondo l’accusa, in Castorina uno dei membri del commando. Per il pm il proiettile esploso non avrebbe raggiunto alcuna parte vitale solo perché Flori, resosi conto di quanto stava accadendo, sarebbe andato incontro al sicario costringendolo a sparare frettolosamente.Un processo di soli indizi ma privo di prove. Così Ernesto Pino, difensore di fiducia dell’imputato, definisce l’impianto accusatorio. Anche le intercettazioni citate dal pubblico ministero non conterrebbero frasi univoche ma solo congetture. Le indagini non sarebbero state svolte, sempre secondo la difesa, in modo scientifico ma avrebbero seguito idee preconfezionate. Infine il legale ha evidenziato come lo stesso tribunale del Riesame abbia rimesso in libertà il proprio assistito per assenza dei gravi indizi di colpevolezza. Chiesta quindi l’assoluzione per non aver commesso il fatto ed in subordine la riqualificazione del capo di imputazione da tentato omicidio a lesioni aggravate.Sono le 18 e 40 del 6 luglio del 2014 quando, dall'ospedale Sant'Isidoro di Giarre, giunge ai carabinieri la segnalazione dell'arrivo al pronto soccorso di un ferito, raggiunto da un colpo di pistola. Si tratta del pregiudicato Sebastiano Flori, ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Laudani. L'uomo sarebbe stato colpito nelle vicinanze della propria abitazione a Mascali. Interrogato dai militari dell'Arma, la vittima non fornisce alcun elemento utile alle indagini. Si teme una possibile ritorsione, confermata dalle intercettazioni captate dalle cimici piazzate dalla Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di un altro procedimento, sull’auto di alcuni pregiudicati giarrese. Passano poche ore quando un commando raggiunge l'abitazione di Luigi Falzone a Riposto ed esplode contro il giovane, seduto sull’uscio di casa, ben quattro colpi di pistola. Nessun proiettile raggiunge la vittima. I carabinieri, appostati nelle vicinanze, inseguono gli autori della sparatoria, e arrestano a Giarre in flagranza di reato con le accuse di tentato omicidio, porto abusivo di arma da sparo e resistenza a pubblico ufficiale, Leonardo Parisi, ritenuto affiliato al clan Laudani, Remo Arcarisi e Giovanni Trovato. Nei giorni successivi vengono arrestati anche Leonardo Grasso, Salvatore Musumeci, Andrea Spanò e, infine, Giuseppe Castorina, Liborio Previti e Luigi Falzone. Sono ritenuti gli autori della doppia sparatoria tra Mascali e Riposto. Il gip scarcera subito dopo per assenza di gravi indizi di colpevolezza Liborio Previti, nei cui confronti la Procura lascia cadere le accuse. Giuseppe Castorina viene invece scarcerato ad agosto dal tribunale del Riesame. Luigi Falzone verrà condannato in via definitiva a 4 anni e 5 mesi di reclusione per lesioni aggravate, dopo la riqualificazione del reato contestato da tentato omicidio a lesioni aggravate. Condannati, invece, per il tentato omicidio di Luigi Falzone Leonardo Parisi, a10 anni e 9 mesi, Andrea Spanò e Remo Arcarisi, a 9 anni e 10 mesi, e Leonardo Grasso, a 7 anni. Assolto, infine, per non aver commesso il fatto Salvatore Musumeci.