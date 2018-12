a cura di Anna Maria Guiducci, past-direttore della Pinacoteca Nazionale di Siena, e dello storico dell’arte Antonio D’Amico.La presentazione dell’evento si terrà, a Linguaglossa, nella chiesa della Santissima Annunziata in piazza Annunziata.La mostra è dedicata al presepe e vedrà esposte numerose opere di Salvatore Incorpora (pitture, sculture e presepi) e tre prestigiose opere provenienti dalla Pinacoteca Nazionale Di Siena: “Madonna con Bambino” di Simone Martini del primo decennio del trecento, “Natività di Gesù" di Andrea Di Bartolo inizio XV secolo e “Adorazione dei pastori” di Leandro Bassano inizio XVII secolo.della Soprintendenza ai beni culturali di Catania e del Comune di Linguaglossa.Così come ideata e realizzata dai curatori Anna Maria Guiducci e Antonio D’Amico, la mostra crea connessioni tra opere d’arte, territori, momenti storici e culture apparentemente distanti tra loro, evidenziando affinità e differenze.Il racconto della Nascita di Gesù è uno dei temi iconografici più frequentati dagli artisti di tutti i tempi e nella pittura senese si riscontra una maggiore diffusione a partire dal tardo Duecento. La Natività, nell’esposizione, è affidata a due versioni pittoriche distanti per stile ed epoca storica quali il trittico di Andrea di Bartolo, eseguito intorno al 1397, e la tela certamente uscita dalla bottega dei Bassano a fine Cinquecento e verosimilmente dipinta da Leandro.dimensioni e linguaggio stilistico, emerge un filo conduttore comune per la quantità e la qualità dei rimandi alla quotidianità, nei suoi aspetti più umani.Il visitatore potrà quindi attraversare questo tema “magico” e pervaso di religiosità, ma anche di suggestioni terrene, accostandosi ai due presepi dipinti nel Trecento e nel Cinquecento per poi ammirarne l’interpretazione scultorea e pittorica di Salvatore Incorpora.Cuore pulsante di questo dialogo è la Madonna con Bambino di Simone Martini.