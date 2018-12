già con sede a Bronte, prima in amministrazione straordinaria (aprile 2014- novembre 2015) e poi cessata a seguito della fusione per incorporazione con “Igea Finanziaria SpA”.Per 13 persone indagate la Procura etnea ha richiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio per le ipotesi di aggiotaggio e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.Filippo Azzia (classe 1959), Emilio Monfrini (classe 1935), Carmelo Schilirò (classe 1960), Piero Portale (classe 1957), Giuseppe Martelli (classe 1958), Antonino Cipolla (classe 1963), Michele Biondi (classe 1954), Nunzio Faranda (classe 1945), Giosuè Saccullo Russello (classe 1963), nella loro qualità di ex componenti il Consiglio di amministrazione;l’ex Direttore Generale Alfio Benvegna (classe 1948), nonché gli ex componenti il collegio sindacale: Alberto Sebastiano Caserta (classe 51), Giuseppe Alfredo Nigro (classe 1962) e Angelo Gabriele Ciraldo (classe 1965).Le criticità così emerse hanno portato la Banca Popolare dell’Etna, nell’aprile del 2014, ad essere sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria conclusasi in data 30 novembre 2015 a seguito della fusione per incorporazione con l’intermediario finanziario romano “Igea Finanziaria SpA”, che ha dato origine al nuovo istituto di credito “Igea Banca SpA”, con sede legale a Roma, con sportelli nella Capitale e in Sicilia (Palermo, Catania e Bronte).Le indagini effettuate dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Catania, anche sulla base dell’analisi della documentazione messa a disposizione dalla Banca d’Italia, hanno consentito a questa Procura di contestare una serie di episodi di gravi irregolarità nell’amministrazione e di gravi violazioni normative. In particolare, le indagini svolte dalle Fiamme Gialle etnee hanno messo in evidenza:un anomalo accentramento del potere decisionale a favore dell’allora Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Filippo Azzia e dell’ex direttore generale Alfio Benvegna, i quali, nella redazione del bilancio del 2012, hanno adottato criteri di valutazione dei prestiti non in linea con i principi contabili internazionali;l’inefficace azione di controllo da parte del collegio sindacale che, in particolare, ha omesso di svolgere una sorveglianza attiva sulla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio;un’imprudente politica creditizia che ha provocato il rapido deterioramento del comparto con pesanti conseguenze sulla redditività e il patrimonio;differenti conflitti di interesse originati dall’esistenza di “parallele” relazioni d’affari intrattenute dagli amministratori della Banca con clienti della stessa.