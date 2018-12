Nei suoi confronti i militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura di Catania. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe perseguitato e vessato la moglie perché sospettava avesse un'inesistente relazione extraconiugale dopo circa 40 anni di matrimonio. Per questo era arrivato a sequestrale il cellulare e a ingiuriarla pesantemente. Al culmine di un violento litigio la donna era stata cacciata di casa a Nicolosi e temendo per la sua incolumità fisica si era trasferita in una villetta a Tremestieri Etneo, acquistata in comunione dei beni. Villetta che è stata distrutta da un incendio che gli investigatori ritengono sia stato l'uomo ad appiccare.Dopo l'arresto l'uomo è stato condotto in carcere.