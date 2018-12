“Contrasto al Crimine Diffuso”, nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanza stupefacenti, nel centro storico, nelle immediate vicinanze della villa Bellini, ha proceduto al controllo di un soggetto, identificato per Giuseppe Ferro, che in quel momento era intento a dialogare al telefono, verosimilmente in attesa di potenziali acquirenti.trovato in possesso, occultato all’interno della biancheria intima, di un involucro in cellophane contenente gr. 1 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ed una somma di denaro, presunto provento dell’attività di spaccio. Sospettando che Ferro potesse detenere ulteriore droga, è stata effettuata una perquisizione presso l’abitazione, ubicata nel quartiere San Cristoforo, che ha consentito di rinvenire e sequestrare, occultato sopra un mobile del bagno, un ulteriore involucro della medesima sostanza stupefacente del peso di gr. 6,20 ed un bilancino elettronico di precisione. Per quanto sopra, Giuseppe Ferro è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’A.G.gambiana, in ordine ai reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a P.U. Intorno alle ore 18:50, personale delle Volanti, durante il normale servizio di controllo del territorio, transitando per vie del centro storico cittadino, ha notato un gruppo di persone intente a parlare con un extracomunitario il quale cedeva loro un involucro.il gambiano lanciava l’involucro che teneva in mano all’interno di una casa in stato di abbandono. I poliziotti hanno subito bloccato l’uomo e, dalla perquisizione personale, sono stati rinvenuti diversi involucri occultati nelle tasche del giubbotto del Jupe, contenenti hashish e marijuana per un peso complessivo di circa 32 grammi.da strattonarli cercando di fuggire appiedato per le vie del quartiere San Berillo, ma è stato prontamente bloccato in piazza Angelo Majorana e arrestato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a P.U. Dei fatti suesposti è stato informato il P.M. di turno, il quale ha disposto che l’arrestato venisse associato alle locali camere di sicurezza in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo che si terrà in data 12 dicembre 2018.