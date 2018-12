. Sospesa per un'ora per mancanza del numero legale - appena 18 i presenti - al momento del voto sul bilancio consolidato (poi approvato) - e dopo un intervento del sindaco Pogliese che ha ribadito la possibilità di rinascita di una città che più volte ha dimostrato di sapersi rialzare, in 27 (su 29 presenti) hanno votato la delibera sul dissesto dell'ente. Astenuta l'opposizione presente targata Bianco e quella pentastellata presente -i sammartiniani di Catania 2.0 hanno invece votato favorevolmente - l'assemblea ha preso atto del default di Palazzo degli elefanti.Roberto Bonaccorsi, partito nel 2012 e terminato stasera. Al termine di un lungo dibattito in cui, tutto sommato, ha dominato il fairpaly, il "senso di responsabilità", e gli sprazzi di politica sono stati riservati al dibattito sul contributo o meno del Governo nazionale, nel suo momento più nero. O al rimpallo di battute, innescato da Daniele Bottino, capogruppo di Con Bianco per Catania, e Andrea Barresi, capogruppo del Misto. Il primo ha evidenziato l'assenza di alcuni esponenti della maggioranza, troppi se si considera il peso della delibera, e e il secondo che, in risposta, evidenziata quella "ben più evidente" dell'ex sindaco Bianco., alla consiliatua di esordio a Palazzo degli elefanti, il dibattito è andato avanti con il solito gioco delle parti, con tutti i consiglieri o quasi a prendere la parola. Ognuno ha occupato i propri 15 minuti dichiarandosi dispiaciuto, accusando ora l'amministrazione precedente ora il governo nazionale, e augurandosi la ripresa della città; sottolineando, nella maggioranza, gli sforzi fatti dal sindaco Pogliese per evitare il dissesto e, tra gli ex amministratori, oggi in gruppo con l'ex sindaco, la strada, non tentata, del ricorso al Tar.Siamo tutti tristi - ha tuonato dallo scranno - ma a me, da catanese, questo poco interessa. Tutti che hanno solucioni, ma nessuno che ne abbia mai portato una in aula. Questo è il dramma. ha aggiunto, prima di definire “chiacchiere, chiacchiere inutili", da parte dei colleghi, "quando qui c’è in gioco la città. Un atteggiamento che non giova a nessuno. Ho bisogno che il consiglio sia operoso ed operaio. Deve votare".il Consiglio si è stretto intorno a quello che sarà il futuro della città con il dissesto: dai servizi sociali, ai lavoratori, alle attività produttive e ai creditori, sui quali più pesante potrebbe essere il contraccolpo. Prima di votare l'inevitabile, un epilogo più volte anticipato negli articoli di stampa, dai dibattiti pubblici, e ormai ratificato dal senato cittadino. Che ha di fatto aperto ufficialmente una nuova pagina per il Comune di Catania. Quella che costringerà a contenere la spesa, ad annullare gli sprechi, a fare grandi sacrifici per mantenere l'equilibrio.interventi, ha ringraziato i governi nazionale e regionale, e l'aula che, al netto delle prese di posizione, si è messa a disposizione per la nuova fase che scatterà con l'anno nuovo. "Grazie anche al senso di responsabilità dimostrato dal Consiglio - ha sottolineato il primo cittadino. Credo che oggi possiamo dare una prospettiva di serenità alla città e, da inguaribile ottimista, sono convinto che Catania possa voltare pagina. Accolgo con grande soddisfazione - ha aggiunto - quello che è stato l’appello, anche di molti consiglieri di opposizione, di sederci intorno a un tavolo con l'anno nuovo e iniziare un percorso virtuoso. Ho sempre creduto al dialogo - ha precisato prima di concludere con un pensiero sul Calcio Catania, di cui Pogliese è tifosissimo, oggi impegnata in campionato, "Oggi il Catania ha vinto al 92esimo su rigore. Soffrendo. Quasi un segno - ha detto - credo che anche questa giornata possa assumere il valore simbolico del rilancio della città".