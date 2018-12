i cosiddetti Puc, che avrebbero dovuto essere stabilizzati in massa, anche se a scaglioni, entro lo scorso mese di aprile. Almeno stando alle rassicurazioni dell'ex sindaco Enzo Bianco che, in più di un'occasione, aveva annunciato questa "svolta".gennaio nel quale si annunciava la stabilizzazione di 52 persone. "Ho visto - aveva detto Bianco - grande commozione tra queste persone che per oltre venticinque anni hanno vissuto il dramma del precariato e meritavano di uscirne. Per altri 128, una volta completato l'iter, l'assunzione a tempo indeterminato si concretizzerà alla fine di aprile”.quando il consigliere capogruppo del gruppo Misto, Andrea Barresi, ha riacceso i riflettori sul precariato storico con un'interrogazione indirizzata al sindaco Pogliese anche nella veste di assessore al Personale, delega che ha tenuto per sé. Barresi parte dal presupposto che “il Comune di Catania, con delibera di Giunta n,150 del 20 settembre 2016, predisponeva per il triennio 2016-2017 e 2018 nell’ambito del reclutamento transitorio speciale riservato al personale Puc apposita procedura concorsuale per l’assunzione di 183 unità di personale della categoria sopra menzionata”.assunzioni, nel febbraio del 2016, a firma di Enzo Bianco e del segretario generale Antonella Liotta, e l'emissione, da parte del direttore delle Risorse umane, Roberto Politano, del provvedimento di “reclutamento transitorio speciale, mediante concorso pubblico, per titoli ed esami per la stabilizzazione di 183 unità di personale precario”. Barresi riporta anche quanto inserito nel Dup, il Documento unico di programmazione, ovvero che il personale precario “risultano inoltre necessarie per il raggiungimento degli obiettivi strategici di questa amministrazione”.del 2017 con l’assunzione di 52 precari. Da allora, quasi un anno fa, più nulla. “Nonostante sia passato tempo - tuona Barresi - non si è ancora attuata l’ulteriore stabilizzazione del restante personale”. Da qui, la richiesta di conoscere, dal sindaco le intenzioni sulla stabilizzazione del personale, soprattutto dopo gli annunci del precedente primo cittadino.Consiglio per l'approvazione entro il termine stabilito dalla legge. Cosa non avvenuta: il bilancio consuntivo del 2017 è stato approvato dalla nuova assemblea cittadina la scorsa settimana. Cosa che permetterà, come confermano fonti di Palazzo, le assunzioni a tempo indeterminato il prossimo anno. L'amministrazione, affermano dall'ufficio di Gabinetto, starebbe dialogando con la Cosfel per procedere alla stabilizzazione entro il 2019, considerato che i costi sono a carico della Regione e che il dissesto dunque non dovrebbe creare difficoltà.affinché il contributo regionale per la stabilizzazione del personale storico fosse allungata al 2038. "La L.R. 8/18 art. 26 c.8 conferma la copertura delle spese dei contratti fino al 2038 - afferma Luca Crimi. Si potrebbe ipotizzare un sistema di walfare per i lavoratori precari storici con contratto a tempo determinato impiegati nelle pubbliche amministrazioni regionali".