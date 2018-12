Consiglio comunale sciolto Il ricorso degli ex consiglieri

La mancata approvazione del Rendiconto di gestione del 2016 da parte del consiglio comunale sarebbe stata motivata dalla presenza di gravissime irregolarità, più volte denunciate dai Revisori dei Conti, tra cui un'evidente incongruenza tra il saldo di cassa della contabilità del Tesoriere, pari a 637mila euro, e quello della contabilità dell’ente, pari invece a 735mila euro. Una differenza causata dall'ammanco di quasi 100mila euro, cifra di cui si sarebbe appropriato l'ex segretario comunale Raffaele Antonio Milazzo, arrestato dai carabinieri di Mascali con le accuse di peculato e falso.Sono due i motivi su cui si fonda il ricorso presentato dal legale Carmelo Assennato per conto degli ex consiglieri: l'impossibilità di approvazione del documento finanziario a fronte delle gravi illegittimità emerse e l'illegittimità della deliberazione adottata dal commissario ad acta poiché il suo incarico era cessato da circa otto mesi, non essendo stato emesso alcun Decreto assessoriale di proroga.La proposta dello schema di rendiconto per l’anno finanziario 2016 è stato approvato dalla Giunta Municipale lo scorso 26 aprile e subito dopo sottoposto al parere dei Revisori dei Conti. Ma la grave incongruenza rilevata ha spinto l'organo di revisione contabile a denunciare l'accaduto alla Procura di Catania e a chiedere all'ente di compiere un ulteriore verifica. Rilevata l'assenza di ben undici allegati contabili obbligatori, i Revisori hanno espresso parere negativo. Conseguentemente il 13 luglio il consiglio comunale di Mascali ha bocciato la proposta di approvazione del rendiconto 2016, sottolineando i gravi vizi rilevati. Secondo i consiglieri il Commissario ad Acta, pur non essendo più in carica e pur di fronte a gravi irregolarità denunciate dall’Organo di Revisione contabile, si è sostituito al Consiglio Comunale, approvando lo schema di rendiconto. “Ci siamo attenuti a quello che stabilisce la legge – dichiara Carmelo Caltabiano, uno dei ricorrenti – Non eravamo nelle condizioni di poter approvare il documento finanziario perché non avevamo il parere favorevole dei Revisori dei Conti e per motivi reali, cioè la mancata conciliazione della cassa e la mancanza di documenti prescritti dalla legge. Secondo noi – prosegue - il funzionario regionale avrebbe dovuto, nell'interesse pubblico, rinviare il documento alla giunta per la rielaborazione ed il superamento dei rilievi sollevati dal consiglio comunale. In quel momento ancora non c'era stato l'arresto del presunto responsabile dell'ammanco, per cui noi insistevamo per un ulteriore approfondimento”. L'ex consigliere evidenzia i limiti delle attuali norme in materia.“Vogliamo interessare l'opinione pubblica, non tanto perché venga ripristinata la legittimità delle cose a Mascali – conclude Calatabiano - ma perché si rifletta su una normativa regionale, che non essendo coerente con quella nazionale, prevede delle sanzioni esclusivamente per il consiglio comunale e nessuna per il sindaco, eletto contemporaneamente con la sua maggioranza. In tutte le altre regioni d'Italia una qualsiasi ragione di decadenza del consiglio comunale comporta la decadenza di tutti gli altri organi. In Sicilia questa norma era stata approvata. Poi si tornò indietro”.