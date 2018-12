a causa della fuoriuscita di acque nere dalla fossa biologica. Tra loro, un anziano invalido costretto in casa o a chiedere aiuto ai vicini anche soltanto per fare la spesa. A segnalare la grave situazione è un residente di una delle otto palazzine del complesso, che spiega come le segnalazioni inviate all'amministrazione e al consiglio di quartiere siano rimaste lettera morta.LivesiciliaCatania. Abbiamo chiamato lo spurgo pozzi neri, ma non sono venuti - prosegue - eppure è un servizio che noi paghiamo nella bolletta". L'acqua putrida ha raggiunto e invaso anche il vano ascensore.di casa invalido, che personalmente aiuta a uscire di casa tutte le volte che può, accompagnandolo su e giù per sei piani. Quando è impossibilitato, si rivolge ad altri vicini. "Lo aiutiamo tutti - continua - per come possiamo: c'è chi lo fa uscire, chi gli porta la spesa. Ma questa storia non può continuare e qualcuno deve intervenire". Anche perché a subire disagi non sono solo gli anziani, ma tutti gli abitanti del complesso che conta circa 32 appartamenti per palazzina.ad agenti che potrebbero causare malattie. Per questo - conclude - chiediamo con urgenza l'intervento del Comune, proprietario delle case di questo condominio". Comune che si è attivato e che dovrebbe intervenire quanto prima. "Siamo a conoscenza della situazione - spiega Alessandro Porto