accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di droga, traffico internazionale di armi e traffico di droga, che hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato. Chiesti ben 18 anni e 8 mesi per Moisi Habilaj, ritenuto dall'accusa a capo del gruppo di albanesi dediti al trasporto via mare di ingenti quantitativi di marijuana dall'Albania. L'uomo risponde di tutti e sei i capi di imputazione contestati dalla Procura. Per i complici albanesi Maridian Sulaj e Nezar Seiti chiesti rispettivamente 12 anni e 4 mesi e 6 anni e 8 mesi. L'unica assoluzione è stata chiesta, invece, per Fatmir Minaj, per non aver commesso il fatto.Richieste pene a 10 anni e 4 mesi per Vincenzo Spampinato, a 8 anni per Angelo Busacca e a 4 anni per Gianluca Passavanti. Chiesti, infine, 2 anni e 4 mesi per Massimiliano Brundo, Rosario Giuliano, Antonio Greco, Giuseppe Greco, Carmelo Sandro Bertolini e William Patanè. Il 12 marzo prenderanno il via le arringhe del Collegio difensivo composto da Francesco Antille, Salvatore Cairone, Sergio Calcamo, Maria Caterina Caltabiano, Mario Cardillo, Biagio Maurizio Catalano, Enzo Iofrida, Anna Lambritto, Maria Carmela Manenti, Pierpaolo Montalto, Gaetano Piccitto, Vincenza Pirracchio, Enrico Platania, Giuseppe Ragazzo, Marco Tringali e Francesco Villardita.Avevano messo in piedi un fiorente traffico di marijuana tra l'Albania e la Sicilia. L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza di Catania, ha consentito di sgominare un'associazione specializzata nell'import-export via mare di stupefacenti. Oltre tre le tonnellate di marijuana proveniente dal paese balcanico sequestrate dalle Fiamme Gialle nel corso dell'intera attività investigativa tra le province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il gruppo albanese poteva contare sulle coste siciliane sul supporto logistico degli acquirenti. Nel blitz condotto nel maggio del 2015 al porto di Riposto dai finanzieri del Gruppo Operativo Antidroga delle Fiamme Gialle di Catania furono rinvenuti a bordo del peschereccio Fatima anche armi e munizioni da guerra, nello specifico due fucili kalashnikov e 87 proiettili.