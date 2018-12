delegato della società Pietro Lo Monaco.. La scoperta è stata fatta dai giardinieri comunali che dovevano curare il fondo dell'impianto.di maiale e avviato le indagini. La polizia non si potrà avvalere del sistema di videosorveglianza dell'impianto che viene attivato soltanto prima, durante e dopo le gare. Sull'accaduto ha aperto un inchiesta la procura di Catania.sport, che invece è sana passione, agonismo e voglia di affermare i valori della leale competizione. Mi auguro che presto vengano individuati i colpevoli per contribuire ad allontanare ogni forma di violenza dal calcio e dallo sport in genere. A Pietro Lo Monaco e alla società del calcio Catania un forte abbraccio mio personale e dell'intera amministrazione comunale”.