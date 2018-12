è procedere alla nomina di un commissario ad acta per la gestione dell'emergenza rifiuti". Lo dicono la deputata regionale del M5S, Angela Foti, Gianina Ciancio, Jose Marano e Francesco Cappello, che chiedono al presidente della Regione, Nello Musumeci, commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, di nominare un commissario ad acta per far fronte all'emergenza nel capoluogo etneo.dalla deputata regionale del M5S Angela Foti, frutto di un lavoro congiunto con gli esponenti dei 5Stelle in consiglio comunale a Catania. Circa un mese fa, il M5S, oltre a chiedere la convocazione di un consiglio comunale straordinario sui rifiuti a palazzo degli Elefanti, ha presentato una richiesta di accesso agli atti, ma gli uffici comunali competenti hanno negato la documentazione richiesta.Graziano Bonaccorsi - non solo perché ci è stato negato di svolgere il nostro ruolo di rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto perché sono state violate le norme sulla trasparenza. Catania è sommersa dalla spazzatura e questa condizione di degrado, in cui versa la città, ha ricadute in ogni ambito della vita economica e sociale del capoluogo etneo: dal commercio, al turismo, passando per la viabilità e la salute dei cittadini". "Chiediamo al Governo regionale - concludono Foti e Bonaccorsi - l'adozione di misure straordinarie per tornare alla normalità: il commissariamento è l'unica via percorribile, anche alla luce della crisi finanziaria del Comune, che ha dichiarato il dissesto".sulla nota del MoVimento 5 Stelle sottolineando i progressi compiuti in pochi mesi dall'amministrazione comunale. "Siamo arrivati al 10% - tuona Il delegato del sindaco Pogliese - e siamo partiti dal 6%. Ogni cosa che riusciamo a ottenere è una piccola conquista, stiamo crescendo in ogni settore. Ad esempio in piazza Carlo Alberto - continua - siamo passati, nella raccolta dell'umido, da 1000 Kg a 15.000".da gestire. "Stiamo andando avanti a piccoli passi - prosegue - ma è la prima volta, da anni, n cui anziché diminuire la percentuale di differenziata aumenta e raggiunge nuovamente la doppia cifra. Abbiamo recuperato un handicap grosso di partenza e abbiamo un appalto che abbiamo ereditato". Insomma, l'assessore evidenzia come la nota dei 5 Stelle sia inopportuna, considerando anche le difficoltà economiche del comune. "Oggi non abbiamo pagato neanche una fattura alla Dusty - sottolinea ancora l'assessore - e non abbiamo 1 euro in cassa; eppure, non c'è alcun emergenza in città e il settore addirittura in crescita. Vedo in questo intervento molta superficialità - conclude - e e su questo argomento impreparazione. Più volte il mento 5 Stelle è intervenuto sulla questione, ha chiesto e ottenuto la convocazione di un consiglio apposito, eppure non ha portato avanti neanche una proposta".