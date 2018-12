Manovra azzardata per evitare controlli: pusher pizzicato

Nella tarda serata di giovedì scorso il personale della Squadra di P.G. della Polizia Provinciale di Catania ha effettuato un controllo in Via del Parco a Tremestieri Etneo, una zona nota per le attività di spaccio. Il conducente di un'auto, A. M. (21 anni), ha azzardato una manovra per eludere i controlli degli agenti. Il fatto ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di perquisire il giovane. L'esito dei controlli ha avuto esito positivo: il ragazzo è stato trovato con addosso diverse dosi di droga, presumibilmente "erba". Il ragazzo, inoltre, era in possesso di una cospicua somma di denaro,

presumibilmente provento dell’attività illecita di spaccio. Il soggetto veniva accompagnato presso il comando ed sottoposto al fermo di Polizia e a disposizione del Magistrato di turno.