Studentessa prossima alla laurea in matematica presso la facoltà dell’Università etnea, Isabella ha frequentato il liceo scientifico Galileo Galilei. “La vera forma d’arte è sentirsi protagonista tutti i giorni”, spiega. Isabella incontra il Burlesque 5 anni fa. Dopo una burrascosa storia d’amore interrompe gli studi, ma trova una nuova forza riprendendo in mano la sua vita.

“Mi sentii morire e iniziai a ingoiare silenzi amari – come scrive nella sua autobiografia – il ghiaccio tagliente che accompagnava il sole fu lo scenario dell’ultimo ti amo“.

Il Burlesque nasce in Inghilterra nel XVIII secolo.

La parola stessa riporta in mente uno spettacolo satirico.

Le ballerine, sempre meno vestite, con gesti irriverenti e comici fanno nascere una nuova forma d’arte, un’esibizione, tra la mimica e il trasformismo.

Negli anni novanta, con il vintage, nasce il new-Burlesque e molte star internazionali si sono ispirate a questa forma di spettacolo.

Gwen Stefani, Madonna e Cristina Aguilera alcune di quelle più famose.

La mente, l’intelligenza, il sentimento prendono forma e si dileguano in brividi sulla pelle”.

Appuntamento il 15 dicembre alle ore 18 presso la libreria Catania Libri in piazza Giovanni Verga per incontrare l’autrice e parlare, discutere, di Burlesque in forma ironica, sensuale e di irrinunciabile espressione della propria identità.

Storia di una giovanissima donna siciliana che dopo alcune esperienze di vita più o meno amare trova nel Burlesque l’ironia, la sensualità e quella forma di riconoscimento della propria identità.