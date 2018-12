Precisamente nella zona di via Della Concordia conosciuta dai catanesi come "Ottantapalmi". Il pm Rocco Liguori, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, non ha fatto sconti. Dai 20 ai 2 anni di reclusione le richieste di pena formulate al Gup al termine della requisitoria in cui Liguori ha analizzato posizione per posizione l'apparato probatorio emerso nell'inchiesta. Le piazze di spaccio finite nell'occhio degli investigatori sono state quelle di via Trovatelli e di via Alogna: la prima sarebbe stata "gestita" da Giuseppe Allegra, il "manager" della seconda invece sarebbe Antonino Mirko Guglielmino. Per quest'ultimo il sostituto procuratore della Dda Rocco Liguori ha chiesto la pena più pesante: 20 anni di carcere. Allegra, invece, rischia 18 anni.Una sorta di "pace" per non attirare l'attenzione degli "sbirri". Una strategia però che non ha funzionato. I carabinieri, infatti, hanno seguito in diretta i loro affari illeciti. E poi la retata ha definitivamente chiuso le saracinesche dei due take away di "erba" e "cocaina".In un immobile abbandonato di via Trovato 29 i carabinieri scovano un arsenale nascosto insieme a quattro chili e mezzo di marijuana. Le indagini portano dritti ad Antonino Guglielmino, conosciuto come "Coccolino", e alla piazza di spaccio di via Alogna. Una zona di spaccio perfettamente organizzata con turni di lavoro, vedette e lanciatori. Come suo fedelissimo gli inquirenti indicano Giovanni Bellamacina. Nella vicina "via Trovatelli" si spaccia "cocaina". In questa strada abita Allegra che infischiandosene degli arresti domiciliari trasforma la sua abitazione in una "putia" della cocaina. Ai suoi ordini ci sarebbero il vicino di casa Gaetano Silvestro Musumeci e il suocero Alfio Rapisarda.Antonino Guglielmino, 20 anni, Giuseppe Allegra, 18 anni, Maurizio Bafumi, 16 anni e 4 mesi, Giovanni Bellamacina, 14 anni e 8 mesi, Giovanni Germanà, 12 anni e 8 mesi, Giuseppe Napoli, 12 anni e 8 mesi, Mario Scuderi, 16 anni e 4 mesi, Simone Consolo, 10 anni, Angelo Fuselli, 8 anni, Giuseppe Mardhi, 8 anni, Salvatore Giuliano Consolo, 10 anni e 40 mila euro di multa, Giovanni Giardini, 6 anni 8 mesi e 30 mila euro di multa, Prospero Raccuia, 6 anni e 30 mila euro, Vincenzo Zuccarello, 9 anni e 4 mesi e 40 mila euro di multa, Gaspare Ranno, 2 anni e 4 mesi e 6 mila euro di multa, Gaetano Musumeci, 16 anni e 4 mesi, Alfio Rapisarda, 14 anni e 8 mesi, Salvatore Sicali, 12 anni, Giacomo Biondo, 10 anni e 4 mesi e 40 mila euro di multa, Davide Breve, 12 anni e 4 mesi e 40 mila euro di multa.