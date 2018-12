, apre i battenti “Il cielo dentro, personale di Salvatore Bonajuto, eccentrico artista, che rende omaggio all capoluogo e ai colori soffusi e suggestivi di una città unica nel suo genere e che dell'incompiuto ha fatto la sua cifra.il simbolo del sospeso, in un contrasto con la città di origine, Catania, dove la bicromia e l’estro barocco donano quasi la sensazione opposta, esaltata dalla maestosa presenza dell’Etna. La mostra è omaggio, dunque, all'intera Sicilia, alla luce che ne disegna le forme e che nel capoluogo assume aspetti onirici che l'artista coglie ed evidenziadallo Spasimo, o dai tendoni della Vucciria. Bonajuto utilizza la spatola come uno scalpello, donando forma e tridimensionalità alle sue opere che riescono così a prendere corpo. “La mia ricerca di bellezza parte da lontano - afferma l’artista catanese - ed è frutto di una vita passata in giardino a contemplare paesaggi naturali o composizioni artificiali verdi. Gli scorci urbani di Palermo - aggiunge - sono un racconto di bellezza dove il cielo è protagonista, entrando nelle architetture e rimbalzando sul giallo del tufo”.con la città natale di Bonajuto. “Da catanese cerco di cogliere a Palermo le differenze con la mia città - spiega ancora - e delle differenti emozioni che provo di fronte, ad esempio, agli angoli acuti arabi degli archi, ai colori dorati che contrastano con il nero e l'argento della città etnea che mi ha dato i natali”.nei dipinti in esposizione, assume nuova forma. “Stordito dalla contemplazione di forme e immagini che, durante un soggiorno nel capoluogo siciliano, hanno acceso la sua sensibilità - spiega Marina Cafà, curatrice della mostra - Bonajuto ha tradotto pittoricamente lo straordinario contesto paesaggistico del centro storico di Palermo, crogiuolo di culture, stili e atmosfere mediterranee: i quartieri popolari, le singolari architetture arabo normanne - la Zisa, la Cattedrale, la Torre Pisana del Palazzo dei Normanni, La Magione - i mercati dal profumo d’oriente, l’antico rione della Kalsa, con la Chiesa di Santa Maria dello Spasimo e la sua monumentale navata a cielo aperto dal fascino trascendentale. Vibranti di colore e luce, sono opere dal delicato lirismo - prosegue l’esperta - in cui riecheggia l’eco dell’esperienza fauvista, sia nell’uso del pigmento puro, steso con larghe e libere spatolate, che nell’organizzazione compositiva, studiata per creare armonia tra le parti”.La mostra, "Il cielo dentro", è aperta fino al 28 dicembre.Orari: 9-17. Costo: 6 euro. 3 euro per i gruppiCura e critica: Marina Cafà.Coordinatore: Arch. Elio Cumitini.Ufficio stampa: Melania Tanteri