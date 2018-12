persone raggiunte dai provvedimenti restrittivi emessi dai gip di Catania e Gela. Due operazioni convergenti che hanno portato all'arresto di titolari di cooperative per l'accoglienza di migranti minorenni non accompagnati e due dipendenti dell’Inps. Due rivoli per un unico obiettivo, contrastare “l’azione di sciacallaggio sulle fasce più deboli”: ‘Blonds’, coordinata dal procuratore Carmelo Zuccaro con l’ausilio del comando provinciale dei Carabinieri, e ‘Balla coi Lupi’ eseguita dalla polizia di Stato di Gela e coordinata dalla procura locale.E sono Pietro Marino Biondi, di 62 anni (ritenuto al vertice del sistema di associazioni e cooperative sotto inchiesta) e Gemma Iapichello, di 42, entrambi già nel carcere di piazza Lanza; Giuseppe Maria Palumbo, di 61, e Francesca Provvidenza Politi, di 33, ambedue agli arresti domiciliari. Su disposizione del gip di Catania sono stati posti inoltre ai domiciliari anche Hatarzyna Eugenia Chylewska, detta "Kasia", di 38, Natale Di Franca, di 59, Paolo Duca, di 50, Clara Favatella, di 36, Giuseppina Foti, di 46, Alessandro Giannone, di 35, Liliana Giuseppina Pasqualino, di 55, Francesca Ventimiglia, di 57.Di Franca e Duca sono rispettivamente dipendenti dell'Inps di Catania e Sondrio. Contestualmente, il gip di Catania ha disposto il sequestro preventivo di cooperative e associazioni, che nell'insieme, si è stimato, hanno un valore patrimoniale di circa 3 milioni di euro ed un giro di affari di circa 20 milioni di euro., la cooperativa Comunità Per Vivere Insieme, la cooperativa Onlus Pianeti Diversi, cooperativa Progetto Vita Onlus, cooperativa Comunita' Il Quadrifoglio Onlus, cooperativa Alba, cooperativa Le Fata Dell'arcobaleno, Associazione Albero Della Vita. Il Gip di Gela ha inoltre disposto di quote societarie della cooperativa Progetto Vita (47,23%), dell'associazione San Filippo Apostolo (27,66%), della cooperativa Petix (4,26%) e della cooperativa Montesolidaleo (10,21%) e dell'Ad Majora srl (10,64%).e' stata avviata dopo la manifestazione del 18 maggio del 2017, quando un centinaio di migranti pakistani scese in strada, nella cittadina nissena, per lamentare condizioni di vivibilita' precarie a Villa Daniela, una delle sedi delle cooperative coinvolte nell'inchiesta. L'indagine del commissariato gelese, grazie a intercettazioni, ispezioni, a una consulenza e alla documentazione acquisita, fece emergere una situazione oltre ogni limite. Quella di Catania e' stata invece avviata nel luglio del 2017 su segnalazione della procura dei minori etnea che aveva compiuto un'ispezione in un centro per minori stranieri.e capi vestiari inadeguati e un'estorsione a un migrante in cambio di un posto di lavoro che gli avrebbe garantito il rilascio del permesso di soggiorno. Un sistema che coinvolgeva cooperative e associazioni che si occupano di accoglienza allo scopo, scrive nell'atto di accusa la procura di Catania, di "accumulare, massimizzandoli, i profitti economici che, poi, venivano reinvestiti in altre lucrose attività imprenditoriali".o non venivano comminate le sanzioni grazie alla collaborazione dei due dipendenti dell'Inps che in cambio avrebbero ottenuto maggiori entrate per familiari che lavoravano per le cooperative o l'assunzione della moglie.“Abbiamo accertato – spiega – due episodi di corruzione a carico di due funzionari dell’Inps, i quali, anziché fare i controlli, pensavano a se stessi e ai propri congiunti, ottenendo assunzioni presso questa costellazione di associazione e cooperative, di cui il Biondi aveva il controllo”.“Nel maggio 2017, i migranti sono scesi letteralmente in piazza per manifestare il loro disagio all’interno della comunità dove alloggiavano – spiega – da lì è nata l’attività d’indagine. Nessuna mediazione culturale, nessuna integrazione al suo interno. Abbiamo accertato che non venivano assolutamente spesi i trentacinque euro versati per le attività del capitolato e previsti nella convenzione firmata con la prefettura di Caltanissetta. Erano gestiti, invece, per incrementare il loro patrimonio personale”.Angela Salafia(capogruppo M5s in commissione Giustizia a Montecitorio). "Grazie all'impegno di polizia, carabinieri e delle procure di Catania e Gela 12 persone coinvolte nel "business" dei migranti sono finite agli arresti. Si tratta di una brutta vicenda di corruzione e maltrattamenti, e a farne le spese, questa volta, erano minori non accompagnati ospiti di alcuni centri". E ancora: "Con la legge 'spazzacorrotti' e con la norma che prevede l'obbligo della trasparenza per le cooperative che lavorano nel settore dell'accoglienza – sostiene Salafia – chi tenta di arricchirsi sulla pelle degli altri avrà vita dura, e quando sarà sorpreso a rubare la punizione sarà severa e certa".