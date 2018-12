“Abbiamo delle perizie di varianti importanti in approvazione – ci ha dichiarato Zuccarello - che riguardano il tratto del lungomare di Aci Castello tra la Baia Verde e lo Sheraton. Abbiamo trovato la presenza di alcuni sottopassi che vengono utilizzati per la fruizione del mare dai privati e che non erano riportati nel progetto originale. Laddove è possibile rispetteremo i sottopassi, che erano stati a suo tempo autorizzati, modificando il percorso ed evitando le interferenze con la condotta”.

Solo allora i lavori potranno riprendere ma “comporteranno circa tre mesi di lavoro in più” ha confermato Zuccarello. E poiché i tre mesi cadono più o meno in estate non è escluso che la consegna del Collettore dovrà aspettare fino alla fine del 2019. Ma Zuccarello non si sbilancia: “Ancora non abbiamo sviluppato il cronoprogramma”.

Così stamattina, sotto il ponte di via Spagnola, c’erano l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, l’ingegnere capo del Genio Civile e direttore dei lavori del Collettore di Salvaguardia, Natale Zuccarello, insieme al sindaco di Aci Castello per dare più di una bella notizia. “L’assessore Falcone si è dimostrato capace e competente politicamente, amministrativamente e con il cuore grande – ha commentato felice Drago. In Italia non so quanti ponti ci sono da mettere in sicurezza e per i quali si aspettano anni. Invece loro sono intervenuti in pochissimi giorni. Confesso che due settimane fa ero molto preoccupato, mentre oggi non solo dico grazie a Falcone di aver messo a disposizione i 260mila euro di fondi, il progetto del genio civile e la somma urgenza per l’esecuzione dei lavori; ma questa è la prova che quando le istituzioni vogliono, le cose si fanno”.di conchiglia in acciaio (in gergo si chiama centinatura) che verrà messa sotto la volta e che potrebbe diventare la nuova struttura portante del ponte. Non ci stiamo limitando solo a questo, il governo Musumeci sta intervenendo anche con due interventi di somma urgenza sul Vallone Grande – ha concluso Falcone - e abbiamo già finanziato la ristrutturazione del Comune di Aci Castello”.E ancora. Il Rup, Salvo Puccio, sta predisponendo una convocazione della Conferenza dei Servizi per i collegamenti Padre Pio (ad Aci Trezza subito dopo il mercato ittico) e Scardamiano (sotto il Castello) che sono la vita del nostro territorio. Si tratta di due innesti piccoli di un metro e mezzo che dovranno essere collegati al Collettore e che sono fondamentali per la pulizia del nostro mare. Una volta pronti il gestore interverrà dovrà solo aprire il rubinetto per portare la fogna nel Collettore. Procedono, ma si allungano, i tempi di completamento dei lavori del Collettore che erano previsti per aprile 2019.