di pazienti particolarmente elevato, soprattuto pare quelli in codice giallo. Tanto da aver spinto il direttore generale, Giorgio Santonocito, dopo un sopralluogo, a predisporre l'aumento del personale e delle ambulanze.sembra siano ancora tanti i pazienti a dirigersi nel centro cittadino e non in uno dei presidi periferici, tra cui appunto la nuova struttura du via Santa Sofia, ma anche al periodo. Un leggero sovraffollamento sarebbe infatti in atto anche al Policlinico.