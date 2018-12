Caro direttore,

Le scrivo da cittadino che ama la sua Sicilia in maniera viscerale tant’è che la mia vita si svolge prevalentemente tra Catania e la sua vasta provincia nonostante impegni politici e lavorativi spesso mi “strappino” dal territorio.

Proprio l’amore che mi lega a questa terra talvolta bistrattata e la speranza mai doma che tutto possa sempre migliorare, mi spinge a raccontarle quanto segue.

Una serata, quella di qualche giorno fa, che volgeva al termine come tante altre se non fosse che, intorno alle 22.00, avvertivo un forte dolore al fianco sinistro per poi, via via, diffondersi per il resto dello stomaco. Inizia una mini odissea. A mezzanotte il dolore si fa insistente ai limiti della sopportazione e, a quel punto, decido di recarmi al nuovo pronto soccorso del Policlinico. Struttura degna di nota e pulita. Mi registrano quasi subito, misurano la pressione e la febbre e dopo qualche domanda di rito, mi “assegnano” un giallo per poi farmi adagiare su un letto in corsia.Nel frattempo, noto la presenza di altre persone (alcuni mi diranno che sono in attesa da più di sei ore! ) e nessun caso d’urgenza estrema. Trascorrono quasi tre ore da quel momento ma, della visita, nessuna notizia. Decido di andare via, con il dolore permanente allo stomaco e anche al cuore. Come è concepibile che alla fine del 2018 ancora si verifichino episodi del genere? È mai possibile che la sanità nella nostra isola debba indossare una casacca nera quando basterebbe, forse, più attenzione ed organizzazione ? Come poter aiutare medici ed infermieri a svolgere al meglio le proprie funzioni e soprattutto gli sventurati che non hanno nemmeno il diritto di ammalarsi e quasi avere paura di esserlo ? Con tanto mal di pancia e con la consapevolezza che tanto ancora c’è da fare, mi auguro che questa testimonianza sensibilizzi ancor di più e ancora meglio il mondo della sanità siciliana.Francesco D'Urso Somma