I primi dati, da prendere con le pinze perché non comprendono i voti disgiunti, danno in netto vantaggio la lista Ordiniamoci, guidata dal chirurgo Diego Piazza e che ha tra i candidati la senologa Francesca Catalano, moglie del rettore Francesco Basile (1138 voti). Segue la lista Giannone Presidente, guidata dal chirurgo dello Iom Giorgio Giannone e che vede tra i candidati i consiglieri uscenti Lucio Di Mauro e Nino Rizzo (796 voti). Chiude la lista Andiamo Avanti, guidata dall'otorinolaringoiatra Gianluca Albanese (193 voti).Oggi pomeriggio, una volta chiuse le urne, è iniziato lo spoglio delle schede che continuerà - come detto - domattina. Il seggio riaprirà alle 8.