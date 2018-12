gli uomini dei carabinieri coordinati dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo sono al lavoro per verificare se, realmente, si sia trattato di un omicidio – suicidio.Per fugare ogni dubbio, deve essere eseguita l'autopsia, ma soprattutto, sul corpo di Gianfranco Fallica, promotore finanziario che si sarebbe suicidato dopo aver ucciso i figli e la moglie, deve essere eseguito lo Stub, cioè bisogna verificare se siano presenti tracce di polvere da sparo, per avere la certezza che sia stato proprio lui a sparare. Prima di farla finita.l'ha fatto senza spiegare il perché. Sullo sfondo appare lo spettro della depressione, gli inquirenti hanno ritrovato alcuni farmaci per curarla e stanno verificando se lui li avesse assunti.Una domenica come mille altre per una famiglia che tutti consideravano un modello. Con un padre impegnato nel lavoro e voluto bene da tutti, una moglie serena e due splendidi bambini. Poi l'agghiacciante scoperta, il padre della moglie ha copia delle chiavi e vuole capire perché la figlianon risponde più al telefono. Quindi la scoperta, agghiacciante, nella stanza da letto. I corpi crivellati di colpi d'arma da fuoco dei due bambini Angelo Daniele di 6 e Francesco Gabriele di 4 e della madre giacciono vicini sul letto matrimoniale. Poco più in là, a terra, c'è Gianfranco Fallica, in mano ha una calibro 22. Sembra che si sia sparato dopo aver fatto una strage.fino a questo momento, a quel corto circuito che potrebbe essere avvenuto nella sua mente. Il papà che diventa un terribile assassino. Ma la parola passa al medico legale Giuseppe Ragazzi, cercherà di mettere in fila gli elementi scientifici per conto della Procura. Perché una ragione, in quello che è accaduto, nessuno la può trovare.