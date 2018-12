Lo sa bene l’ex premier Paolo Gentiloni che si dice disponibile a dare una mano al Pd in un momento che definire critico sarebbe eufemistico. Il partito, l’alternativa alla tempesta populista e una sana autocritica sono stati i temi al centro della presentazione del libro dell’ex premier che ha dialogato con l’ex sindaco etneo Enzo Bianco e il giornalista Salvo Fallica.Il neologismo è presto spiegato. “Impopulista è il contrario di populista, nel senso che da una parte sottolinea il rischio che questa onda nazionalista e populista provoca in Europa e non solo lì, dall’altro è anche un modo di dire che per contrastare quest’onda e i suoi rischi non bisogna inseguire i populiste e accettarne i metodi perché quell’inquinamento della dialettica politica, la trasformazione del confronto in risse e insulti e semplificazione eccessiva dei problemi non aiuta chi vuole invece portare avanti una prospettiva democratica e riformista”, argomenta Gentiloni.“Dobbiamo correggere anche gli errori che abbiamo commesso come Pd, ma senza accettare quel terreno di scontro troppo semplificato che alla fine giova solo ai populisti”, dice a margine dell’incontro. “Nel libro si parla degli obiettivi futuri, ma anche dell’esperienza di questi anni: l’errore principale è stato quello di non vedere in tempo la crescita di quest’onda collegata al disagio sociale e alle paure per l’immigrazione”, spiega E aggiunge: “Un po’ l’abbiamo vista arrivare, ma altri l’hanno calcata con grande spregiudicatezza e questo ha portato al risultato elettorale: adesso bisogna ricostruire perché come si vede già da questi primi mesi il governo nazionalpopulista sta isolando il Paese e mettendo a rischio la nostra economia”. “Avere un’alternativa non è soltanto un problema del Pd, ma dell’Italia”, chiosa Gentiloni.E in questo momento, caso siciliano alla mano, le cose non sembrano andare per il verso giusto. Gentiloni prova allora a proporsi come “padre nobile” in grado di sedare i conflitti. “Io cercherò di dare una mano provando non tanto ad essere fazioso in queste vicende interne al Pd ma dando una mano affinché il partito esca dal congresso più unito e con una leadership chiara”, spiega. “Detto questo, anche in questi mesi di congresso non dobbiamo dimenticare che siamo in Italia e che dobbiamo rappresentare un punto di riferimento per le forze dell’economia, per chi si batte per la democrazia ed è preoccupato per alcuni rischi che ci sono in giro”, argomenta. ”Non possiamo trasformare il congresso in un black-out di due o tre mesi in attesa di un evento: quindi, mentre si discute bisogna tenere la testa alta e confrontarsi con il governo in parlamento e non solo”, chiosa.