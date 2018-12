Ed è proprio da queste parti che i nodi all’interno del partito sono già venuti al pettine. La guerra di dichiarazioni tra Gianfranco Micciché e il sindaco forzista Salvo Pogliese è esplosa infatti a margine dell’evento che ha consacrato il rientro degli ex alfaniani alla casa madre berlusconiana con la benedizione dell’attuale presidente dell’Ars. Un fuoco che covava da mesi, con in mezzo le uscite anti-Salvini di Micciché pronunciate a Catania durante la crisi Diciotti e – da quanto si apprende – il non perfetto passaggio di consegne a Bruxelles all’indomani delle dimissioni di Pogliese, con il seggio che, prima di essere occupato da Innocenzo Leontini, è passato forse per più tempo del dovuto dalle mani dell’esponente palermitano.la situazione in Forza Italia non è né peggiorata né migliorata. Nel senso cioè che tra Pogliese e Micciché non c’è stato alcun nuovo ingaggio, ma neanche un chiarimento. Nemmeno una telefonata. Intanto il volto di Giovanni La Via da un lato e i simboli del Ppe e Forza Italia dall’altra, fanno il giro della rete. Pare che sia un residuo dei fondi 400 dell’Europarlamento. Ma se non è un manifesto elettorale, poco ci manca.(collegio Sicilia-Sardegna), i vertici del partito già ce l’hanno (benché in evoluzione). Dei nove posti in lizza: quattro andranno alle donne, uno a Silvio Berlusconi (possibile capolista), uno all’uscente Leontini, uno a Salvatore Cicu (o comunque a un sardo), uno a un palermitano e il restante a un catanese. La decisione ultima è però tutta nelle mani di Catanoso. Che tuttavia potrebbe decidere di non scendere in campo.Il caso Brexit – che però ha liberato dei seggi anche a favore dell’Italia – è indicativo. Le principali famiglie politiche continentali (socialisti e popolari) sono in affanno: appunto per questo dentro Forza Italia si corre già ai ripari. Stando alle rilevazioni pubblicate da Tecné il 6 dicembre scorso, gli azzurri galleggerebbero intorno al 11%. Percentuali assai distanti dal 16,8% del 2014 (20% in Italia Insulare; 21,2% in Sicilia), soprattutto se si considera che allora il cartello Ncd-Udc prese il 4,4% (7,5%; 9,1%)ed è lì infatti che La Via fu eletto. La somma andò oltre 20%. Oggi, invece, i neodc e i forzisti sono chiamati a fare cartello unico nel progetto lanciato da Antonio Tajani de L’altra Italia, un’operazione chiamata ad arginare le velleità della Lega sull’area moderata. A quel punto la distribuzione delle candidature dovrebbe tenere in considerazioni anche gli uomini e le donne di Saverio Romano e Lorenzo Cesa, assottigliando ulteriormente la coperta.Due se tutti i se e tutti i ma vanno nella direzione sperata. L’eventuale candidatura di Basilio Catanoso sarebbe dunque un percorso in salita. Neanche le 62mila preferenze raccolte cinque anni fa dall’amico-sodale Salvo Pogliese lo blinderebbero al 100%. Lo scenario del dissesto su Catania, imporrebbe inevitabilmente al sindaco del capoluogo di Catania un impegno elettorale improntato alla sobrietà. Comunque andrà, Gianfranco Micciché in Sicilia Occidentale giocherà la sua partita. In altri termini, senza le dovute garanzie che quella di maggio “sia una competizione davvero aperta”, Catanoso potrebbe saltare un giro. A quel punto però potrebbe aprirsi un nuovo scenario all’interno della sua stessa segreteria, dando sfogo ai malumori di quei tanti che da destra non hanno ancora metabolizzato i passaggi che hanno portato all’ingresso in Forza Italia di un folto gruppo di giovani provenienti dall’ex An. Fra questi il trentacinquenne sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso, leader della componente Avanguardia e titolare di un pacchetto di amministratori in crescita tra Catania e il Vulcano.