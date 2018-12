Etna, ancora spettacolo

. La lava si ferma molto in alto, a quote di circa 3.000 metri. Attività si registra anche all'interno della Bocca Nuova' e del cratere di Nord-Est. Per gli esperti dell'Ingv di Catania questa attività "persistente", iniziata molto gradualmente dal luglio scorso ed in corso da un paio di settimane, potrebbe durare nel tempo. (ANSA).(FOTO FACEBOOK Marianna Di Gregorio)