armi e munizioni. Erano in un garage che l'uomo si è rifiutato di aprire agli agenti, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Oltre alla droga sono stati sequestrati diversi bilancini e una confezione di Notropil in compresse, tre passamontagna, alcune tute da ginnastica, due fucili con le canne mozzate, munizioni dello stesso calibro e una pistola parzialmente modificata ora sottoposta ad accertamenti tecnici da parte della polizia scientifica. Addosso ai due arrestati è stata trovata la somma di 565 euro. Gangi è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Il minorenne è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza.