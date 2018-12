Il mensile "S" in edicola dedica uno speciale al caso. Tra le oltre cinquemila pagine della sentenza di primo grado sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia, si parla anche di questo. Si parla cioè di fatti che – anche se non correlati direttamente con il reato di minaccia a corpo dello Stato – delineano la condotta del generale Mario Mori (condannato a 12 anni) in quella precisa e controversa fase storica. Nello specifico, si tratta della sparatoria avvenuta il 6 aprile 1993 lì vicino, a Terme Vigliatore, paese confinante proprio con Barcellona, e che coinvolse i militari del Ros. In quel momento c’erano sul campo anche Sergio De Caprio, il capitano Ultimo che nei mesi prima aveva arrestato il capo dei capi Totò Riina, e Giuseppe De Donno (condannato a 8 anni sempre nel processo Trattativa). Del caso se n’è già occupata la magistratura assieme alla vicenda della mancata perquisizione della casa di Totò Riina in via Bernini a Palermo. Il generale Mori e il colonnello Mario Obino sono stati assolti in appello. Tuttavia le “anomalie”, le “opacità”, come anche dettagli “apparentemente inspiegabili (e non direttamente spiegati dai protagonisti)”, restano intatte.contraddittorie. E lo saranno anche dopo. Non si capisce infatti perché gli uomini del Ros centrale siano a in zona. La versione che si trovassero lì per caso, mentre andavano a Palermo, non convince affatto gli inquirenti. Neanche le sollecitazioni del pm Olindo Canali riescono a semplificare il quadro. Non si capisce chi i Ros stessero effettivamente cercando. Nessuno, neanche Mario Mori chiarisce nell’immediato se i militari fossero o no sulle tracce di Santapaola. Rispolverando la sentenza di primo grado del processo Obinu-Mori, i giudici della Trattativa scrivono: “Il tribunale riconosce che la presenza in zona, in quel particolare frangente, dei militari possa destare legittimi sospetti, specie considerando – affermano i magistrati – che in merito non è stata fornita una giustificazione sempre univoca …. Deve però ritenersi poco credibile una presenza solo casuale nella zona del De Caprio, dello stesso De Donno e degli altri militari del Ros che li accompagnavano, non potendosi non considerare anomalo che proprio in quel particolare frangente due militari di punta del Ros si siano trovati del tutto accidentalmente in quel di Terme Vigliatore, tra l’altro deviando rispetto al più comodo tragitto autostradale che li avrebbe condotti alla riferita destinazione (Palermo, ndr)… – continuano i giudici – pur escludendo però che l’azione dei medesimi militari possa essere stata posta in essere per la deliberata volontà di creare nella zona una situazione idonea a mettere in allarme il Santapaola e i suoi favoreggiatori”.sono nel numero del mensile S attualmente in edicola.