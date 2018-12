Strappi, tentativi di ricomposizione e fughe in avanti scandiscono il ritmo convulso dei passaggi congressuali poco ortodossi del Pd catanese. Il braccio di ferro con il Nazareno, che aveva sospeso i congressi provinciali in attesa dell’ultima parola della commissione nazionale di garanzia, va avanti e la confusione regna sovrana. Dopo la convocazione dell’assemblea del circolo Ognina-Picanello, arriva quella della sezione Universitaria. Mercoledì si voterà per il rinnovo degli organismi dirigenti di circolo e per il segretario provinciale secondo la tabella di marcia indicata dalla commissione provinciale per il congresso. Giovedì si celebrerà il congresso provinciale.Nel frattempo si ragiona per ipotesi sul futuro del gruppo renziano sospeso tra voglie alternate di andare e restare. Le indiscrezioni su un potenziale “liberi tutti” si susseguono, di giorno in giorno, incrementando incertezze. I soldati renziani sembrano allo sbando in attesa che il generale decida se giocare una carta o far saltare il banco: uno scenario apocalittico che lascerebbe dietro di sé le macerie del partito. Eppure, sul fronte regionale si va avanti con la candidatura di Davide Faraone, colonnello renziano della primissima ora, benedetta da Fausto Raciti e dai Partigiani dem. Il livello dello scontro con le altre componenti del partito è però rovente e i tempi di manovra si fanno sempre più stringenti.La forzatura messa in atto in terra siciliana dalla compagine zingarettiana potrebbe avere come conseguenza un annullamento dei congressi di circolo decisa dall’alto. Lo stop del Nazareno e la pioggia di ricorsi sono stati nei fatti aggirati, ma il gruppo si fa forte del fatto che l’anomalia originaria nasce a livello regionale con lo stravolgimento dell’ordine dei congressi previsto dal regolamento: provinciale, regionale e nazionale. Secondo la tabella di marcia della commissione regionale i congressi di circolo si sarebbero dovuti celebrare dopo l’assise isolana e per di più sotto Natale: un fatto che ha scatenato l’accusa per l’organismo di non svolgere un ruolo di garanzia. L’anomalia siciliana sullo scacchiere nazionale non è passata inosservata insomma e alimenta il rogo dello scontro congressuale.La mancata riapertura dei termini per presentare candidature alternative, ipotesi ghiotta per i sammartianiani, ha fatto il resto: così i renziani etnei hanno disertato il voto che ha dato il via libera al percorso congressuale. In questo clima da guerra civile, tra cavilli burocratici e regolamenti, la città etnea si avvia a celebrare le primarie regionali previste per il 16 dicembre non senza temere un flop di termini di presenze ai gazebo dopo un inizio tutt’altro che adrenalinico per chi assiste al mesto spettacolo. A pochi mesi dalle consultazioni europee c’è una sola certezza: il caos. E un inconfondibile “odore di Napalm al mattino”.