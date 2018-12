Secondo quanto si è appreso nell'appartamento è stata trovata una pistola calibro 22 che l'uomo deteneva regolarmente.

I corpi della donna e dei bambini erano sul letto, quello dell'uomo a terra con accanto l'arma. Fallica era un consulente finanziario, titolare di un'agenzia che aveva aperto da poco a Paternò. La moglie era casalinga, ma aiutava spesso i genitori proprietari di un ristorante, Villa delle Muse. "E' una tragedia che non riusciamo a spiegarci, una famiglia perbene, di lavoratori. La città tutta soffre, non possiamo far altro che stringerci attorno ai familiari e ai partenti, un Intero paese soffre. Questa famiglia mancherà all'intero paese", ha commentato a caldo il sindaco Nino Naso.

La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta coordinata dal procuratore Carmelo Zuccaro, dall'aggiunto Ignazio Fonzo e dal sostituto Salvatore Distefano, ed ha disposto l'autopsia.

. Il paese è ancora sotto choc per il triplice omicidio a colpi di arma da fuoco commesso questa mattina in via Libertà dal 35enne paternese Gianfranco Fallica che ha posto fine alla vita della moglie Vincenza Palumbo (34 anni) e dei due figli (di sei e quattro anni) prima di suicidarsi. Il medico legale dopo il sopralluogo ha confermato l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. A fare il tragico ritrovamento è stato il padre della donna, allarmato dal fatto che non si erano fatti sentire. In possesso di una copia delle chiavi dell'appartamento è entrato in casa e ha fatto la tragica scoperta, ed ha avvisato i carabinieri.