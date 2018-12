Inaugurata la galleria fotografica storica

Con queste parole, cariche di commozione, il commissario straordinario, dott. Giampiero Panvini ha presentato ai numerosi ospiti presenti, la nuova mostra permanente fotografica che rappresenta i momenti storici che hanno caratterizzato la vita del prestigioso istituto Ardizzone Gioeni di Catania.. "Sono veramente estasiato dalla bellezza di questo edificio e tutti i catanesi dovremo impegnarci per migliorarlo e mantenerlo. Questo istituto deve essere considerato un bene prezioso per la nostra Città" ha commentato l'assessore., gli invitati hanno potuto assistere al concerto del coro delle associazioni Alkantara e Famiglie persone Down che si sono esibiti insieme al coro "Sigonella Community". La serata è stata organizzata da Saurina Gomez, Stefania Massimino, Massimo De Natale, Albert Lunetta e Maurizio Vaccarella.