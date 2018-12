e denunciare l'assenza delle istituzioni, dopo le passerelle e le promesse iniziali . La goccia che ha fatto traboccare il vaso è lacollegamento fondamentale con Palagonia. A riaccendere i riflettori sulla zona duramente colpita poco più di un mese fa, il presidio di ieri mattina, organizzato da rappresentanti del, per segnalare come la chiusura del ponte sulla Catania-Gela, stia causando gravi problemi alla cittadinanza, di fatto isolata o costretta a manovre azzardate su una delle strade più pericolose dell'Isola.- tuona il presidente del consiglio ramacchese, Giuseppe Lanzafame. Sollecitiamo il presidente MUsumeci affinché attivi l'assessore Falcone. La nostra zona è stata dimenticata da più di un mese, quando è stata chiusa la strada che collega le due città. Un problema per i cittadini - sottolinea - che oggi sono costìretti a fare manovre azzardate sulla 417. Temiamo che possa accadere qualcosa di grave - aggiunge - e chiediamo un intervento immediato affinché si risolva la problematica".metropolitana di Catania, Giuseppe Galizia, per "il grave stato di pericolo", causato dal "danneggiamento all'impalcato dovuto all’urto di un mezzo pesante su alcune travi del cavalcavia". Una fatalità, dunque, che ha peggiorato le già critiche condizioni della viabilità della zona, ma che potrebbe portare ulteriori tragedie. L'alternativa all'inversione a U in un tratto di carreggiata con doppia striscia continua e su una strada che registra ogni anno un altissimo numero di incidenti, sarebbe quella di allungare il percorso di sei chilometri per recarsi a Ramacca e di oltre 3 chilometri per andare nella direzione opposta. Troppi per tanti automobilisti, disposti a rischiare pur di risparmiare qualche minuto.comunale di Ramacca 2.0, Fabio Cusumano e Francesco Mularo, coordinatore dell'associazione Madre Terra. Le istituzioni, a ogni livello, ci hanno abbandonato, la Città metropolitana, il governo regionale e quello nazionale. Abbiamo ricevuto solo promesse - continua Cusumano - ma nessuno ha mosso un dito e la nostra comunità è rimasta praticamente isolate. Dove sono il ministro Di Maio, il sindaco Pogliese, il presidente Musumeci, e il sindaco Limoli? - continua il consigliere, tirando in ballo anche il primo cittadino di Ramacca, Pippo Limoli. E l'assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone che intende fare? Abbiamo tante domande - conclude - ma quello di cui abbiamo bisogno sono le risposte".per "liberare" i ramacchesi. "Da più di un mese sono in contatto quotidiano con l'ingegnere Galizia - afferma il sindaco. Quello è un nodo fondamentale per la viabilità - prosegue - per cui occorre trovare immediatamente una soluzione alternativa. Il mio comune, in questo momento, ha due strade di accesso:adesso una è chiusa al transito e oggi è praticamente strozzato. Occorre necessariamente ripristinare la viabilità e ogni ente coinvolto, Anas, Regione e Città metropolitana, ma anche la Prefettura - sottolinea il sindaco - dovrà lavorare per trovare una soluzione. Oltre tutto - conclude - qui si rischia la tragedia".