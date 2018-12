classe 1936, ha l’energia e la rabbia artistica di un debuttante. E’ un fiume in piena di attenzioni. Di lucidità e ricerca spasmodica della perfezione. Tra le poltrone del Teatro Massimo Bellini per “la” prova generale di “La Capinera” annota quelle sfumature che vanno limate ed accompagnate alla sensibilità di un pubblico che attende la prima mondiale assoluta di domani.Un melodramma moderno spaccato in due atti. Le firme sono quelle di Gianni Bella per la musica, Mogol (per l’appunto) per le liriche. Ed ancora, Giuseppe Fulcheri per il libretto tratto da Verga e Geoff Westley per l'orchestrazione. La produzione è realizzata dal Teatro Massimo Bellini di Catania: regia, scene e costumi sono di Dante Ferretti, già tre volte Premio Oscar. Orchestra e Coro del Teatro; direttore Leonardo Catalanotto, maestro del coro Luigi Petrozziello. “E’ vero - irrompe Mogol, il maestro - la musica è straordinaria. Il livello è davvero altissimo. E’ da cento anni che non si vedeva un’opera di questo livello: mi creda, cento anni. Stiamo vivendo una meraviglia. Anche perché la musica e la storia sono appassionati. Una storia di Verga che è vera, verissima. Ho modificato un passaggio nel secondo atto. E l’identità che ne viene fuori è particolare e forte. Guardi, ne parlo con entusiasmo”.Ma, in verità soprattutto, dalla sua maniacale e coinvolgente ispirazione piombata in una Catania che Mogol dice di avere ritrovato in una luce nuova.“Io ho rivisto Catania, dopo vent’anni ed ho trovato una città accesa, brillante. Catania è diventata una bomba: e se quest’opera fa successo nel mondo catapulterà Catania ancor di più nel panorama turistico. Sono felice. E lo sono anche per Catania”.“Dopo i Promessi Sposi, la seconda storia italiana più importante è “Storia di una Capinera”, io sono intervenuto per le scritture delle liriche delle romanze ma è Gianni Bella che ha permesso che tutto questo venisse allestito. Io ho scritto seguendo la musica: ho scritto la storia sulla musica ed ogni riga deve avere il senso della musica. Perché il senso della musica deve essere precisamente uguale alle parole. C’è molto interesse nel mondo. Sono tutti rimasti incantati. Mi ripeto: questa è un’opera fantastica. Gianni Bella sta vivendo la bellezza del vedere la sua musica compiersi. Ne sono davvero felice. Avete sentito che musiche di grandissima levatura?”.Il risultato è maestoso. Verga, Bella, Mogol: Catania è viva. Ed è pronta a salpare per il mondo.